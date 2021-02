Meghan Markle wint rechtszaak tegen Britse krant om publicatie privébrief

De Britse krant Mail on Sunday heeft de privacy van Meghan Markle geschonden met het publiceren van een privébrief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. Tot dat vonnis kwam het Hooggerechtshof in Londen donderdag, meldt persbureau Reuters. Markle en haar man prins Harry klaagden in oktober 2019 de krant en moederbedrijf Associated Newspapers aan voor aan het schenden van de privacy, inbreuk op het auteursrecht en het verspreiden van berichten die niet kloppen. De krant citeerde eerder dat jaar in verschillende artikelen uit een groot deel van de brief die ze aan haar vader stuurde vlak na haar huwelijk met prins Harry. De krant overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Volgens de rechter had Markle „redelijkerwijs de verwachting dat de inhoud van de brief privé zou blijven”. De krant heeft die verwachting met de publicaties geschonden. Markle zei de rechter „dankbaar” te zijn dat het blad en zijn uitgever verantwoordelijk zijn gehouden voor hun „illegale en ontmenselijkende praktijken”. „Deze tactieken (en die van de zusterbedrijven MailOnline en the Daily Mail) zijn niet nieuw; in feite is het al veel te lang aan de gang zonder gevolgen. De schade die ze hebben aangericht, en nog steeds aanrichten, zit diep”, liet ze weten in een verklaring.

Lees ook: Harry en Meghan, weg van de Britse roddelpers

Het vonnis is een overwinning voor Markle die al enige tijd onder het vergrootglas van de roddelpers ligt. Het stel liet eerder weten de publicaties te zien als „pesten”. „We weten allemaal dat dit op geen enkel niveau acceptabel is. We kunnen en zullen niet geloven in een wereld waarin hier geen verantwoordelijkheid voor is.” Vorig jaar liet het stel weten een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis, mede om meer afstand te kunnen nemen van de Britse tabloids.