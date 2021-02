Meerderheid Tweede Kamer wil parlementaire enquête Toeslagenaffaire

Een meerderheid in de Tweede Kamer is akkoord met een parlementaire enquête over de Toeslagenaffaire. Het CDA twijfelde eerder over een dergelijk onderzoek, het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten, maar heeft nu besloten in te stemmen. Dat laat de partij donderdag weten. Later op de middag stemt de Kamer over het onderwerp; dan worden de precieze stemverhoudingen duidelijk.

Oppositiepartijen SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus en de fracties Van Kooten-Arissen en Krol deden een aantal weken geleden een voorstel om een parlementaire enquête naar het falen binnen verschillende ministeries en overheidsinstellingen in te voeren. Nu regeringspartij CDA over de streep is, heeft het voorgestelde onderzoek een meerderheid.

Eind vorig jaar hield het parlement een mini-enquête naar de Toeslagenaffaire. Een parlementaire ondervraging is korter en sneller dan een parlementaire enquête, en bestaat hoofdzakelijk uit het openbaar horen van betrokkenen; in dit geval bewindsvoerders en topambtenaren van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken. Een parlementaire enquête doet vaak ook nog diepgaand en langdurig onderzoek. Naast het horen van getuigen, kan een enquêtecommissie geheime documenten opeisen.