Loujain Al-Hathloul werd de bekendste politieke gevangene van Saoedi-Arabië. Nu is ze vrij.

Ze was uitgegroeid tot de bekendste politieke gevangene van Saoedi-Arabië maar woensdag mocht de 31-jarige vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul naar huis. Helemaal vrij is ze nog niet. Ze mag de komende vijf jaar niet naar het buitenland en heeft bovendien nog een proeftijd van drie jaar. Als ze zich in de ogen van de nimmer vergevingsgezinde Saoedische autoriteiten in die periode niet goed gedraagt, kan ze opnieuw naar de gevangenis worden gestuurd. „De strijd is nog niet voorbij”, stelde haar zus Lina in een twitterbericht en ze herinnerde ook aan het lot van honderden minder bekende politieke gevangenen die nog vast zitten.

Op een door Lina vrijgegeven foto ziet al-Hathloul er blij maar afgepeigerd uit. Ze oogt vermagerd en zelfs al licht grijzend, geen schaduw van de in blakende gezondheid verkerende jonge vrouw van voorheen. In de gevangenis, zo wist ze al eerder aan familie te laten weten, was ze gemarteld en seksueel geïntimideerd. Ook bij andere gevangenen in Saoedi-Arabië gebeurt dat veelvuldig volgens westerse mensenrechtenorganisaties, ook bij vrouwen. Een Saoedisch hof van beroep verklaarde juist deze week echter een klacht van Al Hathloul over de martelingen die ze volgens haar had ondergaan ongegrond, wegens gebrek aan bewijs.

Vrouwenrechtenactivist Loujain Al-Hathloul Foto: Reuters file photo

Al-Hathloul kreeg al deze misère te verduren om een in westerse ogen volkomen anachronistisch vergrijp. Ze voerde namelijk campagne voor het recht voor vrouwen om te mogen autorijden. Dat was in haar land tot 2018 verboden. Met een filmpje van zichzelf achter het stuur aan de zijde van haar vader had ze in 2013 voor het eerst de aandacht getrokken. Een jaar later probeerde Al Hathloul, die onder meer in Canada heeft gestudeerd, vanuit de Verenigde Arabische Emiraten Saoedi-Arabië in te rijden. Ze werd aangehouden en zat 73 dagen vast. Ze zette zich in de jaren daarna in voor afschaffing van de mannelijke voogdij over vrouwen.

In mei 2018, kort voor de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman het autorijverbod eindelijk ophief, liet hij Loujain en nog enkele andere activisten oppakken. Hij wilde de indruk vermijden dat actievoeren voor zoiets als autorijden door vrouwen loonde. Zulke veranderingen kunnen in Saoedi-Arabië alleen als gunst van bovenaf neerdalen op de bevolking, niet na campagnes van gewone burgers van onderop.

Druk op Saoedi-Arabië

Mede doordat haar familie zich niet liet intimideren door de Saoedische autoriteiten en steeds aandacht bleef vragen voor Loujains lot, groeide de druk op de Saoedische regering haar vrij te laten. Ook het krediet dat Saoedi-Arabië verspeelde door de moord in het Saoedische consulaat in Istanbul op de dissidente journalist Jamal Khashoggi in oktober 2018 versterkte de aandacht voor haar en andere politieke gevangenen.

De afwikkeling van haar zaak kan ook niet los worden gezien van de Saoedische relatie met de Verenigde Staten. Al-Hathloul was na een kleine drie jaar in voorarrest in december vorig jaar veroordeeld tot ruim 5 jaar en acht maanden celstraf door een anti-terrorismerechtbank. Ze werd schuldig bevonden aan pogingen het politieke systeem in Saoedi-Arabië te veranderen. Ze zou zich bovendien dienstbaar hebben gemaakt aan buitenlandse belangen via contacten met buitenlandse media. Op het moment van haar veroordeling was in de Verenigde Staten Joe Biden, die zeer kritisch was over de manier waarop Saoedi-Arabië de burgerrechten met voeten treedt, al verkozen tot nieuwe president. Analisten vermoeden dat de rechter met het oog daarop, op last van de leiders in Riad, de mogelijkheid inbouwde van een vervroegde vrijlating, zoals nu is gebeurd. Lees ook: EU, VS, VN: iederéén wil dat Loujain al-Hathloul vrijkomt

Er is de Saoediërs veel aan gelegen de nieuwe Amerikaanse regering niet meteen voor het hoofd te stoten. Biden toont zich ook in zijn begindagen al veel minder coulant voor de Saoediërs dan zijn voorganger Donald Trump. Zo staakte Biden de Amerikaanse hulp voor aanvallende acties van de Saoediërs bij de oorlog in Jemen en heeft hij wapenexporten tot nader order bevroren.

President Biden verwelkomde Al-Hathlouls vrijlating evenals de Franse president Emmanuel Macron. Ook een woordvoerder van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres reageerde instemmend maar riep op ook andere politieke gevangenen vrij te laten.

Lees ook: EU, VS, VN: iedereen wil dat Loujain al-Hathloul vrij komt