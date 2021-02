Jules de Corte speelde pia-pia-pianissimo, zo zacht

Hela, begint Gerard Cox daar nu ineens te huilen? Je zag het niet aankomen, want de ruwgebolsterde Rotterdammer deed op dat moment in Andere tijden niet veel meer dan enkele regels van Jules de Corte voorlezen, uit ‘Het bruidspaar’ (1962). Daarin wordt het verhaal verteld van een jong stel dat na een buitenechtelijke zwangerschap moet trouwen en door de gemeenschap met de nek wordt aangekeken: „Die zaten ’s zondags vroom en vredig in hun kerken/ Om God te danken voor hun spijkerhard geloof.”

Toen was dat ongeluk heel gewoon, legde Cox uit. „Ik ben van 1940. Ik heb dat allemaal meegemaakt.” De Corte raakte erdoor uit de gratie bij de Katholieke Radio Omroep, ook dankbaar voor haar spijkerhard geloof. Daarna hoorden we Cox’ vertolking van De Cortes ‘Romeo en Julio’ (1973), aangekondigd als het eerste Nederlandse lied over de homoseksuele liefde: „Terwijl de vogels liedjes zongen van de mei/ Was het dat in ons iets heel wonderlijks gebeurde/ Je werd er droevig van en tegelijk zo blij.”

Als eerste bekende blinde Nederlander werd #JulesdeCorte een rolmodel. Maar de zanger had een gecompliceerde relatie met zijn zoon Ernst. In #AndereTijden gaat Ernst terug naar zijn ouderlijk huis om herinneringen op te halen. Vanavond om 22.20 uur op NPO 2. pic.twitter.com/B19RadDVcb — Andere Tijden (@AndereTijden) February 10, 2021

Jules de Corte als emancipatiemachine. Woensdagavond werd in elk geval deze kijker geconfronteerd met een De Cortetekort in zijn algemene ontwikkeling. Andere tijden maakte er een stoomcursus van, beginnend bij de medische fout waardoor De Corte (1924-1996) op eenjarige leeftijd blind werd. De zoon van een Brabantse turfsteker werd op zijn derde naar een katholiek tehuis geleid, waar hij maar net wist te ontsnappen aan een levenslang bestaan „verstopt achter de kloostermuren als borstel- of mandenmaker”.

Hij leerde er ook muziek maken én hij stichtte met een andere jongen die net als hij lichtflitsen kon zien, een bliksemclub. Als het onweerde, posteerden de jongens zich samen voor het raam. Prompt zagen we presentator Astrid Sy kort uit een venster staren. Een korte flits, vermoedelijk kunstmatig opgewekt, belichtte haar gezicht – een geduchte kandidaat voor Het Meest Overbodige Televisieshot van 2021.

Terug naar De Corte, die liefdevol werd herdacht door jazzmuzikant Bert van den Brink, voor wie hij aantoonde dat blindheid je niet tot een marginaal bestaan hoeft te veroordelen. Van den Brink las een oude braillebrief van zijn idool voor en zette uiteen hoe onbenaderbaar subtiel diens pianospel was: „Ik ben nooit in de buurt gekomen van zijn pia-pia-pianissimo, zo zacht en bijna vergeestelijkt als hij kon spelen. Het leek bijna alsof het instrument niet meer door een mens werd bespeeld.”

Brouille met zoon Ernst

Een mens was De Corte alleszins, eentje bovendien waarvan het eerste huwelijk met donderend geraas ineen stortte. De vadergevoelens die Van den Brink (maar bijvoorbeeld ook Ivo de Wijs) voor de man leken te koesteren, contrasteerden met de jarenlange brouille tussen De Corte en zijn zoon Ernst. Diens verhaal werd nogal gewichtig neergezet, met een bezoek aan de voormalige gezinswoning en familietaferelen op een oud cassettebandje. Toch kwamen we niet echt te weten wat er inhoudelijk precies had gespeeld, behalve dat Ernst spijt heeft van de duurzaamheid van zijn woede. Het vaderschap van De Corte bleef uiteindelijk buiten beeld. Hier wreekte zich ook het schamele halfuurtje dat er na de laatste herstoffering van Andere tijden is overgebleven.

Inmiddels treedt Ernst de Corte op met de liedjes van zijn vader, soms begeleid door Bert van den Brink. Geheel in lijn met de mooie regels die Jules de Corte in 1954 zong, alsof hij een volk moed moest inspreken tijdens een ontwrichtende pandemie: „Bij alle vaste vormen waar ons werk in is verpakt/ blijft de kern waarnaar wij zoeken steeds het levende contact.”