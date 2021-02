Jongeren willen gewoon stemmen

Als het om democratie gaat, vinden jongeren klassieke vormen van participatie het belangrijkst, zoals stemmen en referenda. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau I&O Research vrijdag publiceert. Een andere constatering is dat jongeren en bestuurders elkaar „niet zo goed” begrijpen en elkaar vaak mis lopen.

Meebeslissen in plaats van alleen maar praten, je stem laten horen via traditionele wegen in plaats van door innovatieve apps. Dat is hoe jongeren het liefst meedoen aan de democratie volgens het onderzoeksrapport Jongeren en Democratie, gebaseerd op enquêtes die zijn ingevuld door duizenden jongeren en bestuurders.

Onderzoekers Thomas van Hal en Peter Kanne kregen van meer dan drieduizend jongeren tussen de 12 en 24 respons op hun vragenlijst. Ook vulden duizenden bestuurders en politici, onder wie raadsleden, beleidsmedewerkers en wethouders, een enquête in. Waarna de onderzoekers de resultaten wogen op leeftijd, sekse en opleidingsniveau.

Vrede in de wereld

Volgens onderzoeker Thomas van Hal willen jongeren „serieus genomen worden”. Tweederde van de jongeren geeft aan liever naar het stemhokje te gaan dan dat ze via een officiële app van de overheid meedoen aan de democratie. Ook vinden veel jongeren (31procent) referenda een belangrijke manier om hun stem te laten horen. Weinig jongeren (3 procent) vinden influencers belangrijk voor de democratie.

Waar willen jongeren zo graag over meebeslissen, wat houdt hen bezig? Volgens het onderzoeksrapport maken jongeren zich vooral druk over actuele onderwerpen, zoals de coronamaatregelen en de Amerikaanse verkiezingen. Dat terwijl bestuurders denken dat ze vooral bezig zijn met grotere thema’s, zoals „vrede in de wereld” of klimaatverandering. Dat is een belangrijke reden waarom het gesprek tussen bestuurders en jongeren zo moeilijk op gang komt, zegt Van Hal. „Als je als bestuurder een gesprek begint over vrede in de wereld, terwijl jongeren over coronamaatregelen willen praten, zal dat niet heel lekker lopen.”

Tim Hofman als voorbeeld

Die gesprekken tussen jongeren en bestuurders vinden nu weinig plaats, constateren de onderzoekers. De meeste bestuurders (59 procent) geven aan maar enkele keren per jaar of minder met jongeren te praten vanuit hun functie. Ter vergelijking: 58 procent van de bestuurders praat maandelijks of vaker met 65-plussers.

Daar ligt zeker een taak voor bestuurders, zegt Van Hal. Jongeren zijn te vinden op plekken waar „ze energie van krijgen”, bijvoorbeeld bij sportverenigingen. Volgens de onderzoeker kunnen bestuurders wat dat betreft een voorbeeld nemen aan programmamaker Tim Hofman, die voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 met een busje door het land reed, om jongeren aan te moedigen te gaan stemmen.

Uitgesproken intentie

Tevergeefs overigens, zeggen de onderzoekers van I&O. Nog altijd geldt: hoe ouder, hoe hoger de verkiezingsopkomst. Uit gegevens van de Kiesraad blijft dat de opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 meer dan 80 procent was. Onder jongeren was dat een stuk lager, tweederde van de kiezers tussen de 18 en 24 ging stemmen.

Ook al zeggen jongeren dat ze stemmen belangrijk vinden, hoeveel van hen dat echt gaan doen, valt nog te bezien. Het is een uitgesproken intentie, geen belofte, zeggen de onderzoekers.

Van Hal is benieuwd hoe dat zal gaan met de komende verkiezingen in maart, als alle 18-plussers weer het rode potlood mogen pakken. „Ze maken zich druk om actuele thema’s. Wie weet lokken de coronamaatregelen dit keer meer van hen naar de stembus.”

