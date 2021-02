Jeep trekt reclamespot Bruce Springsteen terug vanwege rijden onder invloed

Rocklegende of niet: drank, drugs en rock-’n-roll horen niet achter het stuur thuis. Dat stelt in ieder geval automaker Jeep, die donderdag een televisiereclame waarin zanger Bruce Springsteen de hoofdrol speelt stopzette. Aanleiding daarvoor is eerder deze week opgedoken nieuws over de aanhouding van de zanger drie maanden geleden. Hij zou teveel alcohol hebben gedronken, daarna achter het stuur zijn gekropen en roekeloos hebben gereden. Voor zover bekend is het de eerste keer dat Springsteen met politie in aanraking komt vanwege drankgebruik in het verkeer.

De tv-spot werd deze week voor het eerst uitgezonden tijdens de Superbowl, het grootste sportevenement van de Verenigde Staten. In de reclame, die tot de duurste commerciële tv-minuten behoort, is te zien hoe de 71-jarige Springsteen in een Jeep eerst door het platteland, en daarna door een stad rijdt. De zanger, die in zijn eigen nummers vaak problematiek op het Amerikaanse platteland bezingt, gaat in de reclame in op de politieke en maatschappelijke verdeeldheid van zijn land en roept daarbij op tot verzoening. „Het is geen geheim dat het midden de laatste tijd een moeilijke plek is geweest om te bereiken. Tussen rood en blauw. (…) Tussen onze vrijheid en onze angst.”

Tegenover Amerikaanse media zegt Jeep de advertentie te „pauzeren”, in elk geval tot er meer bekend is over de aanhouding van the Boss. „Het zou ongepast zijn om commentaar te geven op een situatie waarover we slechts gelezen hebben en die we niet kunnen onderbouwen”, aldus een woordvoerder van de automaker. „Zijn boodschap van gemeenschap en eenheid is even relevant als altijd. Net als de boodschap dat rijden onder invloed nooit kan worden toegestaan.”

Bekijk hier de reclame in kwestie, die online nog wel te vinden is: