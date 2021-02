Jazzlegende Chick Corea (79) overleden

De legendarische jazzpianist Chick Corea is dinsdag overleden aan de gevolgen van kanker. Dat is donderdag bekendgemaakt via zijn Facebookpagina. Hij werd 79 jaar.

De muzikant liet een persoonlijke boodschap achter op zijn Facebookpagina, waarin hij onder meer schrijft: „Ik hoop dat degenen die ook maar enigszins de behoefte hebben om te spelen, schrijven, optreden of anderszins, dat doen. Als het niet voor jezelf is, dan voor de rest van ons. De wereld heeft niet alleen meer artiesten nodig, het is ook gewoon heel leuk.”

Corea speelde in de jaren ’60 onder meer met Stan Getz en Herbie Mann. In 1968 kroop hij achter de toetsen in de band van Miles Davis en stond daardoor mede aan de wieg van de geboorte van de muziekstroming jazz fusion. In 1971 richtte hij zijn eigen band op, Return to Forever. Hij won 23 keer een Grammy award, de laatste keer in 2020, voor het album Antidote, dat hij samen met The Spanish Heart Band maakte.