‘Ja’ van Vijfsterren maakt weg vrij voor regering-Draghi in Italië

In een online stemming heeft een meerderheid van de leden van de Vijfsterrenbeweging er donderdag voor gekozen om deel te nemen aan een kabinet onder leiding van Mario Draghi, oud-gouverneur van de Europese Centrale Bank. Hiermee is de weg vrij voor Draghi om premier te worden. Verwacht wordt dat hij op zeer korte termijn een ministersploeg presenteert. Vrijwel alle partijen hebben de afgelopen dagen steun toegezegd aan Draghi, die soms zelfs is omschreven als de redder van het vaderland. In de gesprekken die hij als formateur voelde, kreeg hij brede politieke steun – zo breed, dat partijen daarvoor hun koers ingrijpend moeten wijzigen.

Voor veel leden van de Vijfsterrenbeweging was het moeilijk te verteren dat oud-premier Berlusconi met zijn partij Forza Italia, als de eerste partij op rechts, achter Draghi is gaan staan. De Vijfsterren, de grootste partij in het parlement, hebben Berlusconi altijd afgeschilderd als iemand die het politieke debat heeft vertroebeld met zijn belangenverstrengeling als mediamagnaat, politicus en ondernemer.

Na een interventie pro-Draghi woensdag van komiek Beppe Grillo, de oprichter van de Vijfsterrenbeweging, is besloten de partijleden een vraag voor te leggen waar het antwoord al enigszins in werd gesuggereerd: Willen jullie een „technisch-politiek kabinet” steunen met een minister voor Ecologische Transitie (een stokpaardje van Grillo) en dat onze verworvenheden na twee jaar regeren verdedigt? Van de 74.000 mensen die stemden (op een totaal aantal stemgerechtigden van 119.000) heeft 59 procent ‘ja’ gezegd.

Regering-Draghi

De centrum-linkse Democratische Partij, die de afgelopen zestien maanden samen met de Vijfsterren heeft geregeerd en voor Draghi is, had steeds gezegd dat zij niet wil samenwerken met de nationalistisch-populistische partij Lega. Maar de Legaleider besloot vorig weekeinde ook achter Draghi te gaan – en moest daarvoor zijn eurosceptische standpunten uit het verleden proberen weg te poetsen.

De conservatief-nationalistische partij Fratelli d’Italia heeft als enige gezegd dat zij tegen een kabinet-Draghi zal stemmen, al houdt zij de optie open om individuele maatregelen te steunen.

De voorgaande coalitie is uit elkaar gevallen na kritiek op de trage en vage manier waarop plannen worden uitgewerkt om aanspraak te kunnen maken op de miljarden die voor Italië beschikbaar zijn in het Europese Herstelfonds. Demissionair premier Conte, partijloos, heeft eerder deze week gezegd dat hij geen plaats in een kabinet-Draghi ambieert. Hij wil proberen via een tussentijdse verkiezing in het parlement te komen.

Nadat het niet mogelijk bleek de breuk te lijmen of bij andere partijen blijvende steun te vinden, besloot president Mattarella Draghi te vragen. Doel is „een regering van de president”, waarin de politieke leiders ontbreken en waarin president en premier samen uitvoering geven aan het grondwetsartikel dat bepaalt dat de president de ministers benoemt op voordracht van de premier. Bij andere kabinetsformaties staat de vraag wie waar minister wordt, vaak centraal in de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet.