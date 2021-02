Internationaal onderzoek naar mestfraude in België en Nederland

De politie houdt donderdag een internationaal opsporingsonderzoek naar grensoverschrijdende mestfraude rondom de grens van Nederland en België. De politiediensten van beide landen werken samen met de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en hebben invallen gedaan in Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en in verschillende Belgische plaatsen. Aan Nederlandse zijde zijn vooralsnog geen verdachten opgepakt. Dat bevestigen de politie, NVWA en de Antwerpse politie aan NRC. Onbekend is of in België wel arrestaties hebben plaatsgevonden, de huiszoekingen zijn donderdagmiddag nog bezig. Het is niet bekend hoeveel verdachten de politie in het vizier heeft en om welke bedrijven het precies gaat. Daarover volgen in de loop van de dag meer details.

Justitie in Nederland en België verdenkt de bedrijven in kwestie ervan te hebben gefraudeerd met hun mestboekhouding. De autoriteiten hebben aanwijzingen dat de mesthandelaren mogelijk illegaal te veel mest hebben geëxporteerd, in overtreding van milieu- en mestwetgevingen. De illegale praktijken konden ze maskeren door dicht op de grens te opereren. In Nederland zijn landbouwondernemers sinds vorig jaar verplicht om hun aankoop- en gebruik van kunstmest bij te houden vanwege een mestoverschot. Vlaanderen hanteert een boekhoudsysteem dat afwijkt van de Nederlandse, daardoor konden de verdachten de grens mogelijk als camouflagemiddel gebruiken.

In 2017 onthulde NRC dat twee derde van de mestondernemers in Oost-Brabant en Noord-Limburg is veroordeeld, beboet of verdacht door toezichthouder NVWA of het Openbaar Ministerie vanwege fraude. Daarna zijn verschillende invallen geweest bij mestondernemers en loonbedrijven, waarbij de politie mestmonsters meenam en de boekhouding doorzocht. In onder meer Zwolle en Hengelo arresteerde de politie mannen die door justitie werden verdacht mestfraude te hebben gefaciliteerd. Zo zouden ze verdachten in Zwolle valse vervoersdocumenten en facturen hebben opgesteld, valse laad- en losmeldingen hebben gedaan en mestmonsters hebben gemanipuleerd. Verschil met het onderzoek dat donderdag plaatsvindt, is dat de politie de verdachten nu verdenkt van grensoverschrijdende criminele praktijken.