Afshin Ellian: ‘Ik doe alsof ik mijn studenten zie’

‘We hebben met ons gezin een pandemie-knuffel, elke dag. Zodra de pandemie weg is moet er eigenlijk op straat geknuffeld worden, de angst voor de medemens moet zo snel mogelijk worden afgeschaft met een knuffel-decreet. Het leven bestaat uit rituelen – en nu moeten we nieuwe rituelen bedenken. Van een leven zonder rituelen word je chagrijnig.

„Mijn beroep is wetenschapper, dus ik moet colleges verzorgen. Online lesgeven is een merkwaardig fenomeen. Je zou denken dat het niet zo moeilijk is, maar dat is het wel. Je gaat een collegezaal in om les te geven, maar: je gaat nergens in. Er is niks. Je gaat het internet op… de virtuele wereld in.

Prof. Dr. Afshin Ellian (1966) is filosoof, dichter en hoogleraar aan de rechtenfaculteit in Leiden.

„Aanvankelijk zag ik bij werkcolleges vijftig tot zestig icoontjes van studenten, maar dat kon het systeem niet aan. Dus nu zie ik drie tot zes studenten, de rest heeft de camera’s uit. En zo zit je soms vier uur wetenschapsfilosofie te geven aan 55 zwarte vierkantjes en misschien vijf gezichten. Wel kunnen ze via audio vragen stellen of hun mening geven.

„Het allergekste is een hoorcollege voor een paar honderd studenten. Dat gaat met een livestream vanuit de collegezaal. Je gaat op het podium staan, maar in die zaal zit niemand. Ik merkte: dat gaat gewoon niet, college geven aan zo’n reusachtige galmende leegte. In het begin heb ik gevraagd of twee wetenschappelijk medewerkers in de zaal wilden komen zitten, een beetje uit elkaar. Je moet gewoon íémand kunnen aankijken als je urenlang lesgeeft. Ik heb ze gevraagd een beetje geïnteresseerd naar me te kijken, anders werkt het natuurlijk nog steeds niet.

„Het interessante aan deze tijd is dat ik leer hoe ik mijn verbeeldingskracht moet gebruiken. Je kunt het een kick noemen: de geest past zich aan. Want nu doe ik net alsof ik mijn studenten zie. Ik zeg tegen de leegte: ‘Ik hoop dat het met jullie en met jullie dierbaren allemaal goed gaat, het zijn moeilijke tijden, we gaan vandaag zo en zo behandelen’ – en dan zie ik ze langzamerhand voor me. Wij mensen zijn wat dat betreft dieren die zich constant aanpassen.

„Ook het vragen stellen moet ik nu zelf acteren. Als ik tijdens een livestream vragen stel aan de studenten krijg ik immers geen antwoorden. Door ervaring weet ik welke vragen studenten bij welk onderwerp meestal aan mij stellen. Dus ik zeg nu zelf tegen ze: ik weet wel ongeveer welke vragen jullie hebben, die ga ik nu zelf stellen. Bijvoorbeeld: ‘Waarom gaan we ervan uit dat iedereen wordt geacht de wet te kennen? Terwijl wij weten dat niemand alle wetten kent, zelfs juristen kennen alle wetten niet, er zijn zoveel wetten.’ En op basis van die vraag probeer ik live een dialoog te ontwikkelen tussen de studenten en mijzelf. Voor een lege zaal, hardop een imaginaire dialoog voeren met honderden studenten.

„En het gekke is dat ik er niet alleen aan gewend raak om op deze manier college te geven, ik word er ook beter in. Ik ga eraan wennen in een verbeelde wereld te leven – en dat geeft een kick. Studenten zoeken trouwens ook extra contact met me, per mail en telefoon. Daar besteed ik veel tijd aan. Ik hoop dat andere mensen dat ook voor mijn kinderen zullen doen als het nodig is.

„Door corona drink ik weinig. Ik heb het gevoel dat ik alert moet zijn en plotseling moet kunnen handelen, daardoor heb ik het idee dat ik steeds nuchter moet zijn. Dat zijn van die niet-rationele dingen die in je opkomen in zo’n periode. In het begin gingen mensen wc-papier hamsteren, ik ging technische onderdelen hamsteren. Je denkt aan van alles, zodat je zeker weet dat als er iets gebeurt je in contact blijft met de wereld, geen informatie hebben is de grootste zorg. Niet wc-papier.

„Ruim voor corona, in wat ik maar even vredestijd zal noemen, had ik al twee FM-radio’s. Ik ben nu eenmaal altijd voorbereid op oorlogstijd, ik ben berekend op tekorten en niet op overvloed. Ik heb oorlogen meegemaakt en dat gaat nooit over. Maar een imaginaire dialoog in cyberspace met echte studenten: dat gaat de klassieke verbeeldingskracht te boven.”