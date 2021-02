De Suzuki Across is ideaal voor wie in Nederland tapijten rondbrengt

Aan de Across klopt iets niet. Suzuki’s hebben geen 306 pk, Suzuki’s zijn geen dikke suv’s van twee ton aan de haak. Men herinnere zich hoe Suzuki in de jaren tachtig zijn Swift aanprees met de slogan The Giant Suzuki, omdat de stadsvlo naar Suzuki-maatstaven al potig was uitgevallen. Zo klein waren Suzuki’s en het merk was er goed in. De Alto werd onvergetelijk, er is geen leuker mini-terreinwagentje dan de Jimny.

Ambitieuzere Suzuki’s hadden iets ongelukkigs. Een grotere terreinwagen droeg de bijna schuldige titel Grand Vitara; minder petieterige modellen als de Baleno, Liana of Kizashi verdwenen als goedbedoelde ontsporingen in de rook van de geschiedenis. In autokringen werd er met sarcastische vertedering over gesproken. De spuuglelijke Liana werd kop van Jut in de autoshow Top Gear, waar hij als ‘reasonably priced car’ werd ingezet voor circuitrondes met wereldsterren in Sneue Auto’s. En dan nu een Suzuki die in zes seconden naar de honderd vliegt. Pardon?

De Across is dan ook geen Suzuki maar een plug-in-hybride Toyota RAV4 met Suzuki-logo’s. Dat kan, omdat Suzuki van Toyota is en badge engineering zo oud als de wereld. Het is snel uitgelegd waarom hij vooralsnog uitsluitend in Suzuki-jas te koop is; voorlopig gaan alle Toyota-versies naar Duitsland. Daar profiteren ook plug-in-hybrides van stevige aankoopsubsidies en kost hij inclusief staatsbonus iets meer dan 41.000 euro, vijftienduizend minder dan hij als Across in Nederland moet opbrengen. Daarom mag de winkeldochter hier de leemte vullen. Leuk hè, die Europese eenheid?

Ter verzachting van de pijn verlaagde Suzuki Nederland de prijs bij voorbaat fors van 65 naar circa 56 mille. Maar waarom zou je nog altijd anderhalf keer modaal stukslaan op een auto met een naam die als smakeloze variatie op het haatwoord Cross direct een straatverbod zou moeten krijgen? Cross Tourer, Crossback, S-Cross, T-Cross, Cross Country – de haatlijst is lang. Toch is hij interessant. Omdat het een Toyota is en ik op deze plaats lovende woorden sprak over de tot dusver leverbare RAV4 zonder laadklepje. Die was zowel ruim, stil en aantrekkelijk als ongewoon zuinig. De aanbevelingen zijn onverkort van toepassing op het derivaat van Suzuki, dat op de afwijkende neus na de donorauto met geen vinger heeft beroerd. Binnen toont, werkt en voelt alles precies hetzelfde. Alleen is de bij Toyota extra leverbare vierwielaandrijving bij Suzuki standaard. Het relativeert de vraagprijs in zoverre dat de vierwielaangedreven RAV4-hybride al tegen de 50.000 euro aanschurkt. In dat licht is de extra investering in de plug-in-techniek geen dramatische aderlating.

Elektrische momentjes

De troef van de Across is zijn actieradius op stroom. Volgens Suzuki rijdt hij 75 kilometer elektrisch op één lading van de 18,1 kWh-accu. De meeste plug-ins in dit genre, een dure klant als de Mercedes GLE daargelaten, komen niet verder dan veertig tot vijftig. Aangezien hij de fabrieksopgave met enige voorzichtigheid inderdaad haalt, zullen de meeste Across-rijders hun dagelijkse kilometers elektrisch kunnen afleggen. Laden doet zijn relatief kleine batterij ook zonder snellader vrij vlot en is de accu leeg, dan is de Across nog steeds een volwaardige hybride die binnen de bebouwde kom zolang het niet te dol wordt gaarne zijn elektrische momentjes pakt.

De bottleneck van dit verkoopverhaal is de beschikbaarheid van steeds meer echte stekkerauto’s in de prijsklasse van veertig- tot zestigduizend euro. Voor maximaal 43.000 euro koop je de enorme Aiways U5, voor 45-60 mille binnenkort de Ford Mustang Mach-E, aan de bovenkant van het gamma ook met vierwielaandrijving. Het palet aan grotere crossovers verbreedt zich dit jaar gestaag met de Skoda Enyaq, de iets duurdere en al leverbare Volkswagen ID.4 en de Volvo XC40 P8 Recharge met de techniek van de vergelijkbaar dure Polestar 2. De Tesla Model Y komt eraan en de beproefde crossovers van Kia en Hyundai zijn voor schappelijke prijzen nog steeds leverbaar. Tesla’s Model 3 blijft een sterk aanbod voor zakelijke rijders zonder suv-obsessie. De vraag is welke argumenten de balans nu nog naar de plug-in-formule kunnen laten doorslaan. Simpel. De randstedeling met een compact leef- en werkgebied kan hem gevoeglijk negeren. Maar wie in heel Nederland tapijten rondbrengt, kan met een schoon geweten de Across aanschaffen. Liep de hybride RAV verdienstelijk 1 op 16, een consequent bijgeladen Across maakt er zonder grote moeite 1 op 30 van. Veertien liter benzine verstookte ik over 465 kilometer. You do the math.

Suzuki Across Motor viercilinder benzinemotor, 2.487 cc Vermogen 185 pk bij 6.000 toeren Koppel 227 Nm bij 3.200 toeren Elektromotoren voor/ achter 182 pk/ 54 pk Systeemvermogen 306 pk Aandrijving voor en achter Transmissie traploze automaat Topsnelheid 180 km/u Acceleratie 0 – 100 6,0 seconden Verbruik gemiddeld 1,0 l/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 22 g/km Energielabel A Basisprijs 55.900 euro Prijs testauto 56.895 euro

