‘Die kantine is de plek geworden waar ik altijd even kan ontladen’

‘Al zo’n zes jaar speel ik met vriendinnen in een zaalvoetbalteam bij RKSV Brakkenstein. We kennen elkaar al sinds onze studententijd op de Radboud Universiteit in Nijmegen, toen we voetbalden voor studentenclub NSVV FC Kunde. Na onze bescheiden voetbalcarrières wilden we samen blijven spelen, maar dan vooral voor het sociale aspect.

„Normaal spelen we elke vrijdagavond onze thuiswedstrijden in de Ark van Oost, een sporthal en buurtcentrum in Nijmegen. We zijn daar ooit bij toeval terechtgekomen. We bleven daar in ons eerste seizoen, toen we in allerlei verschillende zalen speelden, een paar keer plakken en toen werd het vrij natuurlijk onze basis.

„Er wordt ook onder andere gebadmintond en gevolleybald en los van de sporten zijn er allerlei cursussen en bijeenkomsten. Na wedstrijden praten we na in de kantine. Die is niet heel groot: een grote bruine bar, een paar lange tafels, een paar hoge bartafels – als je daaraan precies goed zit, kun je net via het raam naar beneden op het veld kijken. Wij zitten daar ook weleens, om commentaar te geven op teams die na ons spelen.

„Het is de plek geworden waar ik even kan ontladen. Waar niemand verwachtingen van me heeft. Thuis moet ik de perfecte moeder zijn, op mijn werk de perfecte werknemer. In die kantine kan het even over van alles gaan, en gaat het ook vaak alle kanten op, van politiek tot een goede film die een van ons heeft gezien. En we blijven vaak tot het gebouw sluit. We moeten dan via de achterdeur naar buiten, en in stilte, vanwege de omwonenden. Je kunt je voorstellen dat dat soms niet meer lukt.

„De gesprekken zijn veranderd door de jaren heen. In je studententijd heb je het natuurlijk over heel andere dingen dan nu. Nu kopen we huizen, wisselen we van baan, krijgen we kinderen. Maar de sfeer, het teamgevoel is hetzelfde gebleven. Je hebt nog steeds degene in het team die het laatst doucht, of die altijd de scheenbeschermers van de tegenstander raakt.

„Het is een beetje ‘klein leed, groot gemis’ voor me. Ik mis het vrijblijvende. Nu zien we elkaar soms nog wel, maar is alles zo gepland. Voor een wedstrijd kun je denken dat je naderhand meteen naar huis gaat, maar dan winnen we met 10-0 en maak je drie doelpunten en zit je toch weer tot laat in die kantine.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 februari 2021