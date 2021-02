Herstel Europese economie lonkt, maar sterk afhankelijk van vaccins

Door de voortsudderende pandemie stelt de Europese Commissie haar economische voorspellingen voor dit jaar wederom naar beneden bij. In haar driemaandelijkse economische vooruitblik die donderdag werd gepresenteerd, gaat de Commissie er nu van uit dat de Europese economie in 2021 met 3,7 procent zal groeien. In november lag de voorspelling nog op 4,2 procent groei – en een paar maanden eerder nog op 6,2. Wel zal het herstel uiteindelijk sneller verlopen dan eerder verwacht: Brussel denkt dat de EU al halverwege 2022 terug kan zijn op het niveau van vóór de coronacrisis.

Opvallend is de allerlaatste positie die Nederland inneemt in de voorspelde groeicijfers. Brussel verwacht dat de Nederlandse economie komend jaar met 1,8 procent groeit – lager dan het gemiddelde van de EU en ook weer wat lager dan de 2,2 procent die eerder werd voorspeld. Deels is dat het gevolg van de relatief beperkte krimp waarmee Nederland in 2020 te kampen had: 4,1 procent, tegenover 6,3 procent in de hele EU. Maar ook de forse opleving van het virus en de strengere huidige Nederlandse lockdown dan die begin 2020, hinderen het economisch herstel. In 2022 blijft de Nederlandse economie trager groeien dan gemiddeld, vooral door een verwachte trage loonontwikkeling.

Vaccinatiecampagnes

De Italiaanse Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) sprak donderdag van „licht aan het eind van de tunnel”. Dat lampje wordt vooral gevoed door de vaccinatiecampagnes, waardoor het verwachte herstel ook kwetsbaar blijft. Gentiloni benadrukte dat steunmaatregelen voorlopig in stand moeten blijven. Een positieve economische „golf” zal volgens Gentiloni „alle bootjes in de EU omhoog stuwen, mits we niet voortijdig steunmaatregelen intrekken”.

De vooruitblik is met een lange lijst mitsen en maren omgeven. Het laat zien hoe lastig voorspellen nog altijd is in een tijd die blijvend onzeker is: over de verspreiding van het virus én de snelheid van vaccinatiecampagnes. Die laatste komen sneller op gang dan men in het najaar verwachtte, wat een positief effect op de cijfers heeft. Tegelijk erkent de Commissie dat vertragingen in de levering of uitgifte van de vaccindoses de groei verder kan hinderen. Brussel rekent erop dat maatregelen in het eerste kwartaal zeer restrictief blijven, in het tweede kwartaal voorzichtig versoepeld kunnen worden waarna in de tweede helft van dit jaar de economie echt op stoom kan komen. Gentiloni: „Je zou kunnen zeggen dat we vergeleken met de herfst nu minder onbekende risico tegemoet zien en meer bekende risico’s.”

In het ‘normale’ scenario baseert de Commissie zich op het doel dat ze zelf stelde en waar 70 procent van de Europese bevolking voor het eind van de zomer is gevaccineerd. Hoewel dat volgens Brussel mogelijk zou moeten zijn met de verwachte leveringen, lieten verschillende lidstaten de afgelopen weken al doorschemeren dat ze dat doel wel erg ambitieus vinden. Daarmee is de economische voorspelling direct een tikje controversieel, nu de onvrede over trage vaccinatiecampagnes in Europa groeit.

Herstelfonds

De verschillen tussen EU-landen blijven groot, wat ook het gevolg is van de zeer verschillende impact die de coronacrisis vorig jaar heeft gehad. Vooral Zuid-Europese landen werden keihard getroffen, met de grootste krimp in Spanje (-11 procent), Griekenland (-10 procent) en Italië (-8,8 procent). De groei zal in Spanje ook flink hoger (5,5 procent) zijn dan gemiddeld, maar met een verwachte groei van respectievelijk 3,4 en 3,5 procent blijven Italië en Griekenland voorlopig zorgenkindjes. Veel hangt voor die landen af van het komende toeristenseizoen, waardoor ook hier trage vaccinatiecampagnes roet in het eten kunnen gooien.

De effecten van het herstelfonds van in totaal 750 miljard dat de Europese economie moet gaan aanjagen zijn in de voorspellingen nog niet meegenomen, waardoor in werkelijkheid nog een fikse ‘boost’ kan volgen. Voorspellingen blijven echter lastig, omdat lidstaten nog bezig zijn met hoe ze het geld precies willen gaan inzetten. Gentiloni speculeerde niettemin op een maximale extra 2 procent bbp-groei als het fonds op de juiste manier wordt gebruikt. „Dit is een historische kans”, herhaalde de Italiaan. „Maar dit hangt natuurlijk wel af van hoe efficiënt het geld wordt opgenomen en of de fondsen worden ingezet voor de juiste investeringen.”