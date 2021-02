Tegenover mijn oudoom Karel woont een gezin waar de wijkagent het afgelopen jaar al een paar keer langs moest. „Verder dan een waarschuwing gaat het niet”, zuchtte Karel toen ik hem gisteren bezocht, „terwijl die kinderen inmiddels echt doorschijnend zijn van ellende. Vóór al die lockdowntoestanden was het er volgens mij al niet gezellig, maar nu is de boel aan het escaleren.”

„Ik las dat er sinds corona veel meer gevallen van kindermishandeling zijn”, zei ik.

Hij knikte en krabte wat lak van het raamkozijn.

„Ik vraag me af wat er van die kinderen wordt”, zei hij. „Ik kan me zo voorstellen dat die niet veel vertrouwen hebben in volwassenen. Dat moet later voor problemen gaan zorgen.”

Terwijl ik over de geplette sneeuw naar huis glibberde, dacht ik daarover na. Enkele vrienden brachten hun jeugd door in onveilige gezinnen. Een vader met losse handjes, een moeder die om alles boos werd, een thuis dat geen thuis was. Deze vrienden groeiden allemaal op tot bijzonder leuke volwassenen. Extravert, gangmakers, succesvolle carrières. Maar voorbij de voordeur gaat het mis. De somberte wanneer ze even niet de clown hoeven uit te hangen. De benauwdheid wanneer iemand dichtbij komt, omdat ze intimiteit met gevaar associëren.

Als kind was ik een tijdlang in de war over wat hechting nou precies was. Ik wist dat het een medische ingreep betrof die mijn broer minstens een keer per jaar onderging als hij weer eens met zijn kop op de tegels was gekletterd, maar een buurvrouw, die jeugdpsycholoog was, hoorde ik een keer tegen mijn moeder zeggen dat kinderen zonder hechting problemen konden krijgen. Een periode lang dacht ik daardoor dat er allemaal kinderen rondliepen met open wonden die allang dichtgenaaid hadden moeten worden. Pas later ontdekte ik dat er ook zoiets als figuurlijke hechting bestond en dat de buurvrouw dat bedoelde. Gelukkig maar. Straks was ik nog gaan geloven dat het hebben van een hechting, en dus een wond, noodzakelijk was om een geslaagd mens te worden.

Ik vraag me af wat er met deze lockdowngeneratie gebeurt als ze straks volwassenen zijn. Allemaal kinderen die wonden hadden die niet konden ademen en gingen zweren. Hoe ze nadenken over iets als de overheid, een instantie die over hun levens besliste toen zij geen enkele inspraak hadden. Wat ‘thuis zijn’ betekent voor hen.

Hoe ze veranderden in mensen die het liefste alleen zijn, omdat ze van huis uit hebben meegekregen dat je zo anderen het minste schaadt.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.