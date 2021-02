Geruchtmakende porno-uitgever streed voor de vrije meningsuiting

Uitgever Larry Flynt, bekend van het Amerikaanse pornoblad Hustler, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Washington Post. De multimiljonair stond bekend als groot voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, maar werd door critici als seksistische geldwolf bestempeld. Zijn levensverhaal werd in 1996 vastgelegd in de film The People vs. Larry Flynt.

De in 1942 geboren Flynt richtte na korte carrières in het leger en bij General Motors eind jaren zestig een stripclub op in Dayton en breidde dat later uit tot een keten. Hij bracht het daaruit voortvloeiende pornomaandblad Hustler in 1974 voor het eerst uit. Op het hoogtepunt bedroeg de oplage drie miljoen exemplaren. Flynt investeerde ook in pornokanalen en filmproducties en verwierf een enorm vermogen. Hij leefde van de controverse, tijdens vele rechtszaken ontwikkelde hij zich tot fel verdediger van de vrijheid van meningsuiting, zoals vastgesteld in het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. In 2017 baarde hij opzien door een beloning van tien miljoen dollar uit te loven voor informatie die zou leiden tot het aftreden van president Donald Trump. (NRC)