Geruchtmakende porno-uitgever Larry Flynt (78) overleden

Uitgever Larry Flynt van het beruchte Amerikaanse pornoblad Hustler en andere media is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt The Washington Post. De multimiljonair stond bekend als groot voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, maar werd door critici als een vulgaire geldwolf beschouwd. Zijn levensverhaal werd in 1996 vastgelegd in de film The People vs. Larry Flynt.

De in 1942 geboren Flynt richtte na korte carrières in het leger en bij General Motors eind jaren zestig een stripclub op in Dayton in de Amerikaanse staat Ohio en breidde dat samen met zijn broer uit tot een hele keten. Hij bracht het daaruit voortvloeiende pornomaandblad Hustler in 1974 voor het eerst uit en de oplage bedroeg op het hoogtepunt drie miljoen exemplaren. Het tijdschrift bracht vagina’s veel explicieter in beeld dan het concurrerende Playboy.

Lees ook dit verhaal uit 1997 toen ‘The People vs. Larry Flint’ net was uitgekomen’: Larry Flynt door film opgewaardeerd tot ‘a real American hero’

Flynt investeerde later ook in pornokanalen, filmproducties en een casino en verwierf een vermogen van honderden miljoenen dollars met zijn imperium. Sinds 1978 zat hij in een rolstoel, nadat hij bij een moordaanslag vanaf zijn middel verlamd was geraakt. Een witte racist bekende jaren later hem te hebben beschoten uit woede over een fotoreportage over interraciale seks in Hustler.

Rechtszaken

Larry Flynt leefde van de controverse, schrijft persbureau Reuters. Zo publiceerde hij in 1975 naaktfoto’s van Jacqueline Kennedy Onassis die aan het zonnen was, verscheen hij ooit met een Amerikaanse vlag als luier in de rechtszaal en loofde hij in 1998 een miljoen dollar uit voor iedereen die hoge overheidsfuntionarissen kon betrappen in een seksschandaal.

Lees ook: Larry Flynt looft miljoenenbeloning uit voor belastende informatie over Trump

De uitgever moest zich in de loop der jaren regelmatig verantwoorden in de rechtszaal. Volgens critici propageerde zijn blad gewelddadige en perverse seks en was hij een vulgaire geldwolf. Mede daardoor ontwikkelde hij zich tot fel verdediger van het het eerste Amerikaanse amendement dat gaat over de vrijheid van meningsuiting.

Het meest opvallende gevecht daarover was dat met predikant Jerry Falwell. Flynt werd door een lagere rechtbank veroordeeld voor het publiceren van een satirische nepadvertentie waarin Falwell zei dat hij was ontmaagd door zijn moeder, maar werd daar uiteindelijk in 1988 door het unanieme Hooggerechtshof voor vrijgesproken omdat er sprake was van een parodie die onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Dat verhaal staat centraal in de biografische film The People vs. Larry Flynt van regisseur Milos Forman die in 1996 over hem uitkwam. Flynt werd in die film gespeeld door acteur Woody Harrelson. Zelf speelde hij nog een bijrol als rechter.

Actie tegen Trump

In 2017 baarde Flynt nog opzien door een beloning van tien miljoen dollar uit te loven voor informatie die zou leiden tot het aftreden van president Donald Trump. Hij noemde hem daarbij „de machtigste idioot uit de geschiedenis”. Flynt was Democraat, maar heeft zich in 1984 zonder succes opgeworpen als Republikeins presidentskandidaat tegen Ronald Reagan.

Larry Flynt is vijf keer getrouwd en laat vier nog levende kinderen na. Volgens entertainmentwebsite TMZ overleed hij aan hartfalen.