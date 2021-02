Een van de doorlopende discussies in de literatuur is of een schrijver zijn personages aardig moet vinden of niet. De verleiding is groot om een hoofdpersoon te creëren die sympathiek is, want daar identificeert de lezer zich gemakkelijk mee. De meeste hoofdpersonen, in boeken en films, zijn moreel niet foutloos, maar in essentie goed.

Toen Claire Messud eens gevraagd werd of ze vrienden zou willen zijn met haar woedende personage Nora uit De vrouw van hierboven, schoot ze uit haar slof: wat is dat voor een vraag? Wil je vrienden zijn met Humbert Humbert? Met Oedipus? Ze wees op de dubbele standaard die niet alleen in de literatuur maar ook in de wereld daarbuiten geldt: mannen mogen onaangenaam zijn en worden dan alsnog vereerd, van vrouwen wordt verwacht dat ze behagen en plezierig zijn.

Het interview maakte veel los, en leidde tot publicaties en waarin schrijvers zich uitspraken. Ottessa Moshfegh is een van de bekendste voorstanders van onsympathieke vrouwelijke personages: in haar romans Eileen en Mijn jaar van rust en kalmte tart ze de tolerantie van haar publiek. Nu kunnen we daar Katharina Volckmer aan toevoegen, een Duitse die naar Londen is verhuisd en haar debuut in het Engels schreef.

In de korte roman De afspraak (of: Het verhaal van een Joodse pik) ligt een dertiger met haar benen gespreid in de behandelkamer van een arts, dokter Seligman. Net als de auteur is de verteller van oorsprong Duits; de arts is Joods. In één lange monoloog bespreekt ze haar seksuele fantasieën over Hitler, de schijnheiligheid van Duitsland en de lijken in de kast van haar eigen familie, haar eenzaamheid en haar worstelingen met de verwachtingen die aan vrouwelijkheid worden gesteld. En daarom ligt ze daar dan ook, in die verrassend niet-medisch uitziende kamer met fluweel aan de muren: voor een geslachtsverandering. Ze wil een penis, het liefst een besneden, Joodse penis, om dan toch nog iets recht te zetten in de wereld.

Duits brood

De verteller doet geen enkele moeite om de lezer voor zich te winnen. De dokter wel, hem complimenteert ze beleefd met zijn aandachtigheid en goede vragen – iemand die met zijn hoofd boven je geslachtsdelen hangt wil je niet van je vervreemden. Hoewel ze hem behoorlijk op de proef stelt, door al op de eerste bladzijde over Hitler te beginnen en ‘genocide een beetje kinky’ te noemen.

Ze fulmineert vervolgens tegen de hele wereld, tegen het droge Duitse brood om te beginnen (‘dat is een van de redenen dat ik daar weg wilde: ik wilde niet langer medeplichtig zijn aan die broodleugen’), tegen de economische ongelijkheid in Londen, tegen haar moeder en dier wanhopige pogingen een bevallig meisje van haar te maken. Zichzelf beschrijft ze als onaantrekkelijk, fors, met opvallend grote handen en voeten, en als maatschappelijk gefaald. Ze is net ontslagen van haar kantoorbaan, omdat ze een collega met een nietmachine had bedreigd. En haar affaire met K, een getrouwde kunstenaar, is net voorbij, waarvan de tragische toedracht pas aan het einde wordt onthuld Volckmer gaat verder dan Moshfegh, of althans, De afspraak confronteert mij meer met mijn verwachtingen van een (vrouwelijk) personage en mijn voorkeuren wat betreft de genietbaarheid van een roman. De hoofdpersoon in Mijn jaar van rust en kalmte is lui, lamlendig en gemeen, maar ook rijk en knap, en heeft nog altijd sociale status. Volckmers verteller voldoet aan geen enkele norm of standaard, en ik betrapte me soms op gedachten als: wat een totaal gebrek aan goede smaak, of: je wilt grappig zijn maar je bent het niet, en vooral: is dit niet een beetje over the top, deze fantasie. Dat laatste dat heb ik eigenlijk nooit gedacht bij Philip Roths Portnoy’s klacht, waarmee de roman vaak is vergeleken.

Met weerzin is precies hoe de buitenwereld ook op de verteller reageert; ze heeft iets loserigs, en in een prestatiesamenleving wil niemand iets met losers te maken hebben, al helemaal niet als zij een vrouw is. Wat dat betreft is De afspraak een geslaagd commentaar.

Ouderwets

Het gevoel dat de roman stilistisch net niet helemaal overtuigt wordt overigens versterkt door de keuzes van de vertaler, die op mij, leeftijdgenoot van de verteller, soms wat ouderwets overkomen. Ik heb nog geen dertiger ontmoet die woorden gebruikt als ‘deerniswekkend’ (voor ‘pathetic’) of ‘grofbesnaarde lieden’ (‘coarse natures’).

Toch, hoewel zij extremer is, krijg je bij Volckmer meer ruimte om je met haar personage te engageren dan bij Moshfegh. Zij beschrijft haar personages met cynisme, op het nihilistische af; Volckmer is begaan, pelt haar patiënte af tot er pijn en verdriet verschijnt. Pas bij herlezing, toen ik mijn aanvankelijke weerzin kon parkeren, viel me op dat ze eigenlijk een personage in diepe rouw laat zien, waardoor er veel op zijn plek valt.

Dat ze rouwt over een dubbel verlies krijgt verdere diepgang doordat Volckmer het onvermogen van Duitsland om met het verleden om te gaan problematiseert. Op school – ‘dertig Duitse kinderen en in de wijde omtrek geen Jood te bekennen – werden Joden voorgesteld als historisch en onmenselijk engelachtig, ze bestonden enkel op zwart-witfoto’s, niet als levende mensen die ook iets mogen zeggen. ‘We rouwden nooit; we waren vooral bezig een nieuwe versie van onszelf te spelen, hysterisch niet-racistisch te zijn en verschillen altijd te ontkennen.’ Volckmer verbindt zo een waaier aan grote thema’s aan het ontblote lichaam van één vrouw.



Katharina Volckmer: De afspraak. (The Appointment). Vert. Koos Mebius. 220 blz. Nijgh & Van Ditmar, 144 blz. € 18,50 De afspraak. (The Appointment). Vert. Koos Mebius. 220 blz. Nijgh & Van Ditmar, 144 blz. € 18,50 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 februari 2021