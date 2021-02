Een klokkenspel van oorverdovende stilte

God geeft zijn geschenken op zondag: Nederland ontwaakte bij een verblindend wit licht. We knipperden met onze ogen alsof in een pikdonkere kamer plotseling een felle lamp scheen. In plaats van een poel vol rondspokende bacillen en virusdeeltjes waren de straten ineens een maagdelijke schoot van hemels plezier. Ballen vlogen feestelijk door de lucht, bezems marcheerden fluitend over de stoep. Bomen en struiken hulden zich in witte kostuums en kinderen sprongen achter hun schermpjes vandaan en rodelden als lijpe dwergjes met hun sledes vanaf hellingen. Honden, katten, mama’s, papa’s, alles hobbelde en trappelde er achteraan. Doorgaans stoïcijnse weermannen konden voor de camera hun twinkeling niet verbergen als ze de sneeuwfronten op de kaart aanwezen.

Sneeuwduinen, strooiwagens, sneeuwschuivers, vastgevroren wissels en een KNMI die code rood seinde. Maar wij vonden het schitterend. Wij riepen om de Elfstedentocht en de grootste waaghalzen beenden al met ijzers en Unox-worst-mutsen over bevroren sloten.

Waar het oog ook keek knetterde de lucht, waar de voet ook stapte kraakte de aarde. Winterkoninkjes schudden de kopjes en sneeuwklokjes priemden tersluiks. De zak vol boze geesten stopten we onder de bank en we spoedden ons naar buiten waar het zoete leven lag. Achter ons lag immers de tunnel en voor ons spreidde zich het licht van een wit gesteven laken, net zo betoverend als de sneeuwpop die we dansend op onze tenen rolden. Zelfs de politie, nu eens niet verwikkeld in rellen, verstrooide zich met sneeuwbalgevechten en donuts op kruispunten; zie hier dan eindelijk weer onze grote vriend.

Intussen verzonken boerderijen en dorpen, en verrezen achter brede rivieren, traag door oneindig laagland gaand, kraaien en geknotte torens. Krakkemikkige kraampjes toverden worsten en koek-en-zopie; Marsman maakte een diepe buiging en groette Pieter Bruegel de Oude. Nederland was voor een dag het oude gouden Nederland. Toen winters nog winters waren en geluk nog gewoon. Een zucht van romantiek en weemoedigheid zwierde door wegen en velden. Te lang verkeerden we in de wurggreep van een macaber soort wit. Te lang heerste het klinisch wit van doktersjassen en het bleekwit van schrik en vreze. Afgelopen zondag daalde een ander wit neer. Hemels wit. Zuiver wit. Het wit dat alle zonden wegwast en ons toedekt onder een behaaglijke wollen deken.

In het holst van de nacht viel, rechtstreeks van boven, als hemelse muziek: de sneeuwvlok. Miljoenen vlokken, miljoenen kristallen. Een klokkenspel van oorverdovende stilte. De wereld stolde en het kabaal verstomde. Een feeëriek schouwspel van vrede en harmonie. Jong, oud, zwart, wit, allen lachten, kusten, en wreven kristallen in elkaars gezichten. Zorgen, frustratie, chagrijn, verdriet; het ketste allemaal af op de schittering van de smetteloze sneeuwvlok. We vergaten de handgels en tartten de sociale verboden. We herwonnen de vrijheid en drongen de vijand achter de linies. Voor één dag leken alle grimmige scenario’s verleden tijd. Voor één dag verdwenen ze, als zwarte gaten in het sublieme wit.

Sneeuw