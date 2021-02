Door corona gaan mensen niet met vakantie. Zo neemt je personeel tóch vrij

Wie wil zijn vakantiedagen opmaken, terwijl je nu nergens heen kan? Of vrij nemen terwijl je zonder werk thuiszit? Door de coronacrisis gingen vorig jaar al veel minder mensen op vakantie dan in 2019, maar ook dit jaar stellen mensen hun vakantie uit, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Niet op vakantie kunnen, is vervelend voor werknemers, maar ook werkgevers worstelen ermee. Bij sommige bedrijven dreigt het stuwmeer aan vakantiedagen vol te lopen.

„Wij hebben hier kopzorgen van”, zegt Marlise Mahieu, HR-directeur bij Sunweb Group. Klanten boekten geen reizen meer, maar ook het personeel ging in de eerste helft van 2020 nauwelijks op vakantie. Daarom werd het personeelsmagazine How am I Doing gemaakt. Om de 400 werknemers te steunen, maar ook om het opnemen van vakantiedagen te promoten. De boodschap: neem genoeg snipperdagen op, voor het welzijn van het bedrijf én dat van jezelf.

Werknemers die hun vakantie maar voor zich blijven uitschuiven, kunnen het werkgevers knap lastig maken, waarschuwt Jannes van der Velde, woordvoerder van werkgeversorganisatie AWVN. Wanneer de reisbeperkingen worden opgeheven, zullen mensen massaal vrij willen, zegt hij. „Tegelijk zal in diezelfde periode de vraag in veel sectoren aantrekken. Als iedereen dan op vakantie is, blijft het werk liggen.”

Daarbij moet je als werkgever geld reserveren voor vakantiedagen die nog openstaan, zegt arbeidsjurist Jorrit Berenschot. Een bedrijf dat het nu al zwaar heeft, kan dat er niet bij hebben. Ook ligt ziekteverzuim of zelfs een burn-out op de loer als mensen te lang wachten met vakantie.

Maar een werkgever kan zijn personeel niet dwingen om vrij te nemen, zegt Berenschot. Zo oordeelde rechtbank Rotterdam vorig jaar dat een werkgever niet van zijn personeel had mogen eisen 20 procent van de verlofdagen op te nemen: óók niet in coronatijd. Werkgevers kunnen hun personeel dus slechts stimuleren vrij te nemen. Hoe pakken ze dat aan?

1 Toon je kwetsbaar en coulant naar je werknemers

Stichting de Zaanse Schans (22 werknemers) heeft al maanden bijna geen bezoekers. „Als je zonder werk thuis zit, heb je wel wat anders aan je hoofd dan vakantiedagen, maar toch moesten we ons personeel vragen vrij te nemen”, zegt HR-functionaris Eveline Kroon.

Uiteindelijk bleken de meeste werknemers bereid om vakantie op te nemen. De baas moet namelijk óók offers brengen. „Het personeel krijgt doorbetaald, terwijl iedereen weet dat er niks binnenkomt”.

Het is geen schande om als werkgever je kwetsbaarheid te laten zien, zegt Van der Velde van werknemersorganisatie AWVN. „Praat over de problemen. Geef werknemers desnoods inzicht in de personeelsadministratie en laat zien hoeveel vrije dagen er openstaan en hoe problematisch het is als dit komende zomer nog niet is opgelost.” Werkgevers én werknemers willen immers dat het bedrijf de crisis overleeft, zegt hij.

Bij Sunweb Group besloot het managementteam om zelf maar vrij te nemen

Het personeel neemt eerder vakantiedagen op als de baas ook goede wil toont, zegt Van der Velde. Zo werden de 160 personeelsleden van AWVN dringend verzocht om vóór het einde van het jaar vrije dagen op te nemen, in het belang van het bedrijf. „Zij stemden hier mee in, omdat de baas in het begin van de crisis coulant was voor thuiswerkende ouders.”

Bij Sunweb Group besloot het managementteam om zelf maar vrij te nemen, toen het stuwmeer aan vakantiedagen in november nog steeds niet was leeggelopen, vertelt HR-directeur Mahieu. Dit viel zo goed bij het personeel, dat sommige werknemers toen ook al hun vrije dagen hebben opgenomen.

2 Benadruk het belang van rust en gezondheid

Sommige bedrijven benadrukken liever de werk-privébalans van werknemers. Rabobank (27.000 werknemers in Nederland) hamert er sinds het begin van de crisis al op dat medewerkers voldoende rust nemen, vertelt woordvoerder Margo van Wijgerden. Uiteindelijk zijn er zelfs meer dagen opgenomen dan normaal. „Vakantiedagen zijn essentieel voor de gezondheid. Juist nu moet je jezelf vrij gunnen.” Als je het gevoel hebt dat je je werk niet meer aankunt, is het een goed moment om vrije dagen in te zetten, zegt ze.

Tegelijk moet je ervoor waken dat je die dagen niet gebruikt om je taken af te krijgen, zegt Paulien Jager, hoofd personeelszaken bij advocatenkantoor Dirkzwager (335 werknemers). Door de drukte thuis komt het personeel niet altijd aan zijn uren. „Wij hebben werknemers opgeroepen om hiervoor juist géén vrije dagen op te nemen. We willen voorkomen dat er straks geen dagen meer over zijn.”

3 Maak het aantrekkelijk om vrije dagen op te nemen

Om het personeel tot vakantie te ‘verleiden’, kon het personeel van Sunweb Group vorig jaar de eigen reizen met extra korting boeken. Maar vakantie aantrekkelijker maken, kan ook op andere manieren. Door extra werk aan te bieden, in de hoop dat mensen daarna meer zin in vakantie hebben.

Zo introduceerde het Van Gogh Museum (293 werknemers) een online klusjesmarkt – waar medewerkers die normaal ‘op de vloer’ staan kunnen kiezen uit vertaalklussen of het brieven archiveren van de familie Van Gogh.

En Zaanse Schans werkt sinds de crisis met een schaduwrooster. HR-functionaris Kroon: „Als je toch opgeroepen kunt worden, in het geval van calamiteiten, is het verlangen naar ‘echte’ vrije dagen groter.”

4 Een vakantie hoeft niet altijd ver weg te zijn

Dat vakantie niet altijd over andere culturen en landen hoeft te gaan ontdekte Joanny Lijbers, HR-directeur bij Unilever Benelux (2.500 werknemers), dit jaar.

„In plaats van een verre reis naar Mexico, genoot ik van het Nederlandse strand en een glas wijn op de bank. En voor mijn kinderen bleek een LEGO-doos net zo leuk als een dagje Efteling.” Dit probeert ze het personeel mee te geven. Daarom kunnen werknemers hun overschot aan vrije dagen inruilen voor een e-bike. Om er in Nederland mee op fietsvakantie te gaan. Lijbers: „Wacht niet tot je weer ver weg kunt, maar vul je vrije dagen anders in.”