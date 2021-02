De Tweede Kamer wil verder spitten in het dossier van de toeslagen

Nu moet de Tweede Kamer zelf onder het vergrootglas, vindt de Tweede Kamer. Een grote Kamermeerderheid stemde donderdag in met een parlementaire enquête naar de Toeslagenaffaire. Die enquête moet doorgronden hoe de fraudebestrijding bij de Belastingdienst zo heeft kunnen doorslaan dat de afgelopen jaren tienduizenden gezinnen in de problemen kwamen.

Een parlementaire enquête is het zwaarste geschut waarmee de Kamer onderzoek kan doen. Afgelopen najaar was er al een parlementaire ondervragingscommissie, ook wel ‘mini-enquête’ genoemd, die de kinderopvangtoeslagen onderzocht. Ook die commissie verhoorde ambtenaren en bewindspersonen openbaar en onder ede over hun rol.

Het onderzoeksrapport van de mini-enquête, Ongekend onrecht, sloeg in als een bom op het Binnenhof. Half januari, een maand na het verschijnen van het onderzoeksrapport en twee maanden voor de verkiezingen, stapte het kabinet-Rutte III collectief op.

Eric Wiebes (VVD) ging een stap verder en trok zich ook terug uit het demissionaire kabinet, omdat hij als staatssecretaris van Financiën in Rutte II verantwoordelijk was geweest voor de Belastingdienst. Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken in Rutte II, trok zich terug als PvdA-lijsttrekker.

Geen documenten opeisen

Maar de ondervragingscommissie deed ook veel níét. De commissie kon geen geheime documenten opeisen. De commissieleden hadden weinig tijd voor eigen onderzoek. Er was, volgens de onderzoeksopdracht, geen ruimte om ook Kamerleden te verhoren. En het eindrapport deed geen harde aanbevelingen. Dat zal de parlementaire enquête wel kunnen doen.

„Een ondervragingscommissie is toch een soort veredelde hoorzitting”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij zat zelf in die commissie, maar ze dringt in de Kamer al veel langer aan op een onderzoek dat meer mag en meer kan

„We hebben heel veel vragen niet gesteld, omdat ze niet in de opdracht stonden of omdat er geen tijd voor was. En in de documenten die we kregen, waren vaak nog allerlei dingen weggelakt”, zegt Leijten. „Dat is straks wel anders.”

Kamer miste signalen

Eén van de vragen die de enquêtecommissie met meer tijd en middelen moet gaan beantwoorden: hoe speelde het hebben van een tweede nationaliteit precies mee in de fraudebestrijding? Zeker is dat de Belastingdienst zulke nationaliteiten jarenlang in de eigen systemen bijhield. Er zijn ook verhalen over ambtenaren die elkaar, soms in laatdunkende termen, lieten weten specifiek naar bepaalde bevolkingsgroepen te kijken.

Onduidelijk is nog hoe systematisch dit gebeurde, en welke rol de nationaliteit speelde in de manier waarop de Belastingdienst frauderisico’s inschatte.

En er is die politiek gevoelige vraag over de eigen rol van de Tweede Kamer. „We hebben de politiek verantwoordelijke bewindspersonen, de ambtenaren en de rechtspraak aangesproken in ons rapport”, zegt Chris van Dam, de voorzitter van de ondervragingscommissie. „Maar je kunt niet een ander vragen om in de spiegel te kijken als je zelf niet bereid bent dat te doen.”

Nu zijn commissie zich met de politieke verantwoordelijkheid heeft beziggehouden, vindt Van Dam, is het tijd voor reflectie. „Waarom heeft de Kamer net als het kabinet jarenlang de signalen gemist, van ouders en van de Ombudsman? Welke rol speelde de Kamer in de toonzetting van het fraudedebat? Als je terugdenkt aan de debatten over de Bulgarenfraude, weet je: die rol was er.”

Pijnlijke herinneringen

Dat de Kamer niet alleen signalen miste, maar de fraudebestrijding zelfs jarenlang aanspoorde, is een ongemakkelijke werkelijkheid in Den Haag, helemaal nu veel partijen de Toeslagenaffaire aangrijpen als ultiem voorbeeld: zo moet het níét. Een uitgebreid onderzoek, waarbij Kamerleden openbaar verhoord worden, kan voor veel Kamerleden pijnlijke herinneringen oprakelen.

Een van hen is CDA’er Pieter Omtzigt. Hij speelde een grote rol bij het aankaarten van de Toeslagenaffaire, maar is ook een van de Kamerleden die tien jaar geleden het hardst aandrongen op een keiharde fraudeaanpak. Hij maakte deel uit van de groep Kamerleden die vorig jaar de opdracht voor de ondervragingen vaststelde. Die besloot uiteindelijk geen Kamerleden te horen, officieel vanwege tijdgebrek.

Het was ook het CDA dat het langst twijfelde over de steun aan de enquête. Uiteindelijk besloot de partij er deze week alsnog mee in te stemmen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie kondigden dat ook al aan, net als oppositiepartijen GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, 50Plus en de fracties Van Kooten-Arissen en Krol. De grootste coalitiepartij, de VVD, ging donderdag overstag en stemde alsnog vóór het onderzoek.

De Kamer wil dat de verhoren voor de zomer van 2022 zijn afgerond, opdat het eindrapport begin 2023 kan verschijnen. Dat is, als het volgende kabinet de rit uitzit, vér voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen – een wetenschap die heel wat partijen en Kamerleden gerust zal stellen.

Luister ook deze aflevering van Haagse Zaken: Wat je moet onthouden van de verhoren over de Toeslagenaffaire