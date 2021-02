De series van week 6: Homeland, Vampieren in de nacht en true crime-horror in een horrorhotel

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

Een serie voor true crime-liefhebbers. Maker Joe Berlinger duikt in de geschiedenis van een berucht horrorhotel. Berlinger zoomt in op de zaak van Elisa Lam, een 21-jarige studente uit Canda die verdween na een verblijf in het Het Cecil Hotel in Los Angeles. Netflix, 4 afleveringen.

Vampieren in de nacht seizoen 2

Europese jeugdserie over vampierenclans die eind 19de eeuw moeten samenwerken om te overleven. In het tweede seizoen gaan de jonge vampiers naar een nieuwe school. De serie is mede bedacht door de Nederlandse regisseur Diederik van Rooijen. NPO Plus, 13 afleveringen.

Homeland seizoen 8

De invloedrijke serie is nu op meerdere plekken te streamen. Met CIA-agent Carrie Mathison zette actrice Claire Danes een revolutionair personage neer. Netflix en Videoland, 12 afleveringen.

The Map of Tiny Perfect Things

Sinds Groundhog Day zijn er veel films gemaakt over mensen die in een tijdlus zitten. Deze film gooit er een romantisch coming of age-sausje over. Tieners Mark en Margaret beleven samen steeds dezelfde dag en vinden dat prima. Maar na een tijdje beginnen ze toch te denken aan een ontsnapping. Amazon Prime , 98 minuten.