De perfecte lovesongs zondag vanuit een leeg Concertgebouw

Veel willen José James en Taali nog niet verklappen over de setlist van hun valentijnsconcert. Maar ‘You’ve Got a Friend’ van Carole King zullen ze zeker zingen, zegt Taali. „In dat lied zit alles wat je van de liefde moet weten. Liefde voor een partner, liefde voor een vriend, liefde voor de mensheid. Als er een code bestaat voor het schrijven van de perfecte lovesong, dan heeft Carole King de sleutel gevonden.”

Op Valentijnsdag geven jazzzanger José James en singer-songwriter Taali (artiestennaam van Talia Billig) een duoconcert in het Concertgebouw. Het evenement is gratis online te volgen als onderdeel van de Empty Concertgebouw Sessions. Het New Yorkse koppel (José James trouwde in 2019 met Taali) woont sinds kort in Amsterdam. Als artist in residence geven ze les op de pop- en jazzafdeling van het Amsterdams conservatorium. James coacht vocalisten en ensembles, Taali onderwijst songwriting en de businessaspecten van het artiestenvak. „Allebei hebben we weleens verkeerde zakelijke beslissingen genomen. Jonge muzikanten leren we hoe ze foute contracten en rip-offs kunnen vermijden.”

Zachtmoedig jazz- en soulzanger José James liet in 2007 voor het eerst van zich horen met het album The Dreamer en de hit ‘Park Bench People’. In 2012 stapte hij over naar het gerenommeerde jazzlabel Blue Note met No Beginning No End, gevolgd door tribute-albums met muziek van Billie Holiday (Yesterday I Had the Blues, 2015) en Bill Withers (Lean On Me, 2018).

Sinds kort runnen Taali en hij hun eigen label, Rainbow Blonde Records. Op 12 maart verschijnt Taali’s album When Did the World Start Ending?, live geregistreerd in de Levon Helm Studios in Woodstock. Ook José James’ livealbum New York 2020 werd daar gedeeltelijk opgenomen.

Amsterdam

Met Amsterdam heeft James een diepe band, zegt de zanger via Zoom. „In Amerika had ik het voorlopig wel gezien, na alles wat Trump er heeft aangericht. Het aanbod om les te geven aan het conservatorium was onweerstaanbaar. We zijn niet voorgoed verhuisd, maar we blijven in ieder geval dit kalenderjaar. In Nederland werd mijn muziek van meet af aan warm ontvangen. De muziekscene hier is bijzonder open en stimulerend. Ik heb al eerder met uitstekende Nederlandse muzikanten gewerkt, dus mijn komst hiernaartoe voelde niet als een stap in het ongewisse.”

In zijn muziek was er nooit een afgebakend onderscheid tussen jazz, soul, pop en hiphop. Gelooft hij in de spreekwoordelijke smeltkroes van stijlen? „In de basis blijven er altijd verschillen. Een jazzdrummer heeft andere vaardigheden dan een rockdrummer. Wat mij boeit is het overgangsgebied tussen al die verschillende genres. In de late jaren zestig waren er legio witte rockbands die luisterden naar John Coltranes album A Love Supreme en die zich erdoor lieten inspireren. Het principe van de jamband komt uit de jazz. De band The Grateful Dead liet zien dat je jazz en folk in rockmuziek kunt verwerken. Als muzikant ben je altijd bezig met de gedachte dat invloeden er zijn om je muziek vooruit te stuwen. Dat is het mooie ervan: hoe meer stijlen je beheerst en hoe meer fantastische muziek je gehoord hebt, hoe beter je er iets nieuws uit kunt boetseren.”

Intiem en persoonlijk

Zondag staan José en Taali in een leeg Concertgebouw, met alleen technici en cameramensen om hun optreden de wereld in te zenden. José James ziet het met vertrouwen tegemoet. „Als toerende muzikanten zien we altijd lege zalen, ’s middags tijdens de soundcheck. Het is de kunst om er rekening mee te houden dat zo’n zaal altijd meer galm en minder sfeer heeft dat wanneer hij ’s avonds gevuld is met mensen. Het Concertgebouw is een gewijde plek, met al die namen van grote componisten op de muren en het plafond. De geesten van die grootheden waren er rond. Ze vertegenwoordigen de rijke historie van een concertzaal van wereldklasse. Onze duoshow is intiem en persoonlijk. Het contrast tussen die grootse atmosfeer en onze nietigheid wordt uniek.

Hoe gaat het valentijnsconcert verschillen van hun reguliere setlist? „Om te beginnen worden het alleen lovesongs”, lacht Taali. „In de States zit Valentijnsdag dieper in de collectieve psyche verankerd. Kaarten en cadeautjes met een liefdesthema zijn er het hele jaar te krijgen.”

Romantiek is niet eens het belangrijkste thema, zegt José. „Valentijnsdag is het ideale moment om stil te staan bij de mensen en dingen die je het meest dierbaar zijn. Onder de huidige omstandigheden, pandemie en afstand tussen mensen, is het een gelegenheid om je dierbaren te koesteren en te denken aan familie, vrienden en andere mensen die je mist. Het afgelopen jaar heb ik er vaak aan gedacht hoe mooi het was om zorgeloos naar een concert te gaan, of om af te spreken met een vriend voor een kop koffie. Dit concert gaat over vriendschap. Trek iets moois aan en drink een glas champagne, dan zijn we in gedachten allemaal samen.”

Empty Concertgebouw Sessions: Valetine’s Day met José James & Taali. 14/2, 20.30 uur. Inl: . 14/2, 20.30 uur. Inl: concertgebouw.nl