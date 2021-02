Alles is te track-and-tracen, maar geeft het ook meer overzicht?

Bliep. „Er is post naar je onderweg.” Toen we gedwongen waren onze niet-essentiële aankopen online te doen, heb ik de app van PostNL geïnstalleerd, en nu beginnen mijn dagen vaak met die melding.

Ooit brachten brievenbussen kleine verrassingen. Hee, de Groene en de Donald Duck zijn er al. Nu worden er in het sorteercentrum scans van gemaakt, die naar mijn app worden verzonden, tijdens het ontbijt een bliep laat horen. En daar staan ze, gefotografeerd op een rijtje, de poststukken die straks op de mat liggen.

Wat wil PostNL dat we doen met al die pretecho’s van onze nog onbezorgde zendingen? Delen op Instagram? Sinds we elkaar de godganse dag appen, betekent papieren post over het algemeen nog maar één ding: slecht nieuws. Een Belastingdienstenvelop bezorgt je nu dus de hele ochtend de zenuwen, in plaats van alleen die paar seconden tussen vondst en openscheuren.

Bliep. „De bezorger is aan zijn ronde begonnen. Je vindt jouw brievenbuspakketje straks in jouw brievenbus.” Je meent het. En nu? Moet ik nu uit het raam gaan hangen en zwaaien als ik hem zie?

Van sommige bezorgers, zoals de pizzakoeriers van Domino’s, is de locatie met een gps-tracker te volgen. Bij PostNL experimenteren ze met vergelijkbare systemen. De gechipte bezorger. Voor de werkgever heeft het vast voordelen. Voor de consument zie ik het nut niet direct. Hoera, mijn nieuwe elektrische tandenborstel is nu al in de Zoutmanstraat! Straks is hij hier, en gaat hij me sms’jes sturen en rapporten over mijn poetspatroon.

„Waar je bent geweest in 2020: 3 landen, 73 steden, 368 plaatsen.” Dat mailde mijn Google Timeline me, net zoals ik maandelijks een overzichtje krijg, en ik per kalenderdag mijn exacte route in een kaartje kan terugvinden. „U was hier twee jaar geleden”, herinnert Google Maps mij als ik naar Rockanje navigeer. Alles heeft een track-record: pakketjes, pizza’s, wijzelf – en onze kinderen.

Op zijn tiende verjaardag gaven we onze zoon een mobiele telefoon. Vooraf had ik filters en ouderlijk toezicht geïnstalleerd met Google Family Link. Daarmee bleek ook je kind ineens traceerbaar te zijn op een kaartje.

„Als-ie zestien is doe je dat niet meer, dat bespioneren”, zei een ouder op het schoolplein. „Inderdaad, terwijl je het dan juist zou willen.” We lachten, maar lag hier niet het probleem? Is het wantrouwen of een gezonde poging om bezorgdheid te sussen? Achterdocht of ruggensteun?

Ik meende dat die spionagefunctie vooral handig was. Voor als hij bij een vriendje speelt en zelf terug fietst. Dan zie je dus zijn fotootje de route naar huis fietsen. Is dat veiliger? Welnee. Als ik een nuttige toepassing moet aanwijzen, kan ik er maar eentje bedenken: een ontvoering. En zelfs dan. In de praktijk werkt het alleen als hij zijn 4G inschakelt, wat we juist vanuit het oogpunt van dataverbruik ontmoedigen.

Je registreert het zoals je reclames registreert, zonder speciale belangstelling, maar het gaat toch in je systeem zitten

Voor al die permanente traceerbaarheid geldt dat je er vrij weinig aan hebt, maar dat het vooral een gevoel van overzicht en grip geeft. En dat is erg welkom voor een milde controlfreak als ik. Ik behoor tot het type dat altijd tien minuten te vroeg bij de tramhalte staat, driftig aan het googlen slaat bij een mankement aan huis, auto of lichaam. Op dagen dat ik iets in de krant publiceer, moet ik mezelf inhouden niet te vaak op Twitter te kijken.

Ik schrijf al lang genoeg om me de tijd te herinneren dat je een stuk publiceerde en hooguit een ingezonden briefje kreeg als lezersreactie. Voelde dat als een gemis? Heb ik nu meer grip? Nee, nu ik mijn geschiedenis als milde dwangneuroot eens eerlijk onderzoek, moet ik tot mijn verrassing vaststellen dat het heel anders werkt dan ik dacht.

Toen ik nog niet met een schuin oog likes en leespercentages kon turven had iedere column een argeloosheid. Die verdampt zodra je je realiseert dat elk stukje kan ‘plat vallen’ dan wel ‘viral gaan’. Elke collega die ik erover spreek, worstelt hier in mindere of meerdere mate mee. Voortdurende monitoring en feedback maakt niet dat je je zekerder voelt, maar wakkert juist een nieuwe onzekerheid aan. Is het wel goed genoeg?

Illustratie Lizan Vermeulen

Neem het banksaldo. In de tijd dat je er periodiek (was het wekelijks, maandelijks?) een strookje van bij die verrassende post ontving, met je adres achter zo’n knisperend vensterplastic, liet ik het vaak ongeopend. Ik belde nooit de Girofoon. Toen kwam het ‘saldo-alert’ dat je per sms waarschuwde als het echt bergafwaarts ging. Daarna kwam het internetbankieren, vervolgens de app. Inmiddels is die uitgerust met de ‘snelle saldocheck’, te verrichten met één veegbeweging. Ik doe het dagelijks. Vaak meerdere keren per dag. Met dezelfde werktuiglijke verveeldheid als waarmee ik Twitter of Facebook open, terwijl – en dat is veelzeggend – dat saldo mij volstrekt niet interesseert. Je registreert het zoals je reclames registreert, zonder speciale belangstelling, maar het gaat toch in je systeem zitten.

Op mijn negende fietste ik de hele stad door zonder dat mijn ouders een seconde in spanning zaten. Nu is mijn kind even offline en onder de radar van de Family App en ben ik al lichtelijk panisch: gaat het wel goed?

Het is niet zo dat die gadgets voldoen aan een diepgewortelde hunkering naar controle en overzicht. Het is juist omgekeerd: doordat alles wordt gemonitord, en doordat je wéét dat er iets te raadplegen valt, ga je het raadplegen, en dan ontwikkel je pas werkelijk een hunkering naar controle, aangewakkerd door angsten die je voorheen hooguit latent had. Traceerdwang is een gevolg, geen oorzaak.

We tracken en tracen zoals we in eerste instantie elk nieuwe gadget gebruikten: als een geintje

Omdat ik dicht bij de duinen woon, zie ik voortdurend joggers voorbij dampen. Eerst hadden ze alleen oortjes op, met snoertjes verbonden aan minuscule mp3-spelers. Later staken er telefoons in hun steeds feller gekleurde en steeds nauwer sluitende kleding. Inmiddels lopen ze met complete iPads aan hun bovenarmen. Zo, ga je meedoen aan de Olympische Spelen, vraag ik me dan af. Een WK, EK? Nee? Stel je dan niet zo aan. Je bent niet zo belangrijk dat elk ademtochtje geanalyseerd moet worden.

Alles moeten ze bijhouden. Hun hartslag, proteïneverbruik, menstruatiecyclus, het zuurstofgehalte in het bloed, de zuurtegraad van hun zweet. Ik zag een advertentie langskomen van zo’n sporthorlogesysteem, met als slogan: Life coach in your pocket. Ik verdraag zulke lui al slecht in mijn nabijheid, laat staan in mijn broekje. Toch kan ik het die joggers niet echt kwalijk nemen en bekijk ik ze met compassie. Ook zij zijn slachtoffer van de techniek, de commercie en de tijdgeest. Dit is hun variant van de snelle saldocheck.

Ik ken mensen die, wanneer ze naar mij onderweg zijn, steevast hun locatie met me delen via Whatsapp. Waarom? Vinden ze zichzelf zo leuk dat ze verwachten dat ik er voorpret aan beleef om hun route een half uur op een kaartje te volgen? Dat ik het espressoapparaat alvast aanzet als ze de hoek om komen? Een confettikanon?

Welnee. Het is veel onschuldiger. We tracken en tracen zoals we in eerste instantie elk nieuwe gadget gebruikten: als een geintje. Met de meeste technologische nieuwigheidjes heb ik kennisgemaakt op verjaardagsfeestjes. Kijk eens, ik heb nu een dingetje, dat kan… Woorden schrijven als je alleen maar een patroon over de letters veegt in het toetsenbordje. Wow! Echt? En moet je horen wat ik nu heb… Hey Google, vertel eens een mop.

Even later kunnen we het licht alleen nog maar bedienen met onze stem, zijn we verleerd om met tien vingers te typen, en komen we overal te laat, want we hadden toch onze locatie gedeeld?

Wat zullen de mensen zich buitengesloten voelen, als ze niet weten dat hun pakket om 04:32 uur een exitscan kreeg!

Tot de best lopende artikelen op bol.com behoren slimme radiatorknoppen, die je kunt koppelen aan Google Home, zodat je ze vermanend kunt toespreken. De fabrikant noemt ze onze persoonlijke „klimaatassistent”, die ons „inzichtelijke rapporten stuurt”. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik persoonlijk vind het bestaan al verstrooiend genoeg, ook zonder e-mails van mijn radiatorknoppen.

De ontwikkelaars van al die monitor-systemen doen alsof je alle data die je kúnt opvangen ook móet opvangen, alsof het om iets kostbaars gaat, zoals restwarmte, die je ook liever niet onbenut de lucht in laat gaan. Stel je voor. Wat zullen de mensen zich buitengesloten voelen, als ze niet weten dat hun pakket om 04:32 uur een exitscan kreeg in het sorteercentrum!

Het gevolg van al die digitale checks and balances, het kielzog van de fysieke wereld, is dat we ons door onze levens bewegen als door een gigantische cockpit. De dwingendste wijzerplaten op dit moment zijn die van de coronacijfers. Al bijna een jaar lang zitten we naar grafieken te turen die voor de meesten van ons niet bijster van belang zijn. Toch veren we elke dag weer op bij de dagcijfers, praten erover mee alsof we ervoor doorgeleerd hebben. We zijn dan misschien geen professionele virologen, een bekwame opzichter kunnen we allemaal zijn. Het geeft de illusie van grip en bezweert onze angst.

Het idiote met die PostNL-app is dat ik inderdaad reikhalzend ga uitkijken naar zelfs maar de lulligste bestelling

Iets monitoren impliceert ook dat er iets te verbeteren valt. Doe de healthscan, de hypotheekscan, de relatiescan, de coronathuistest, de pensioencheck, hey google, vertel eens een mop. De wereld is een dashboard en wij zijn angstige surveillanten.

Al die terugkoppelingen dirigeren je met zachte hand naar het gebod van deze tijd: gij zult uzelf ‘optimaliseren’. De stappenteller vertelt je dagelijks hoeveel passen je tekortschiet. De ‘ommetjes-app’, ontwikkeld door hersenprofessor Erik Scherder om te blijven bewegen tussen het thuiswerken door, vertelt je welke collega’s steviger doorstappen dan jij. Begonnen apps niet ooit als grappige gadgets die het ons gemakkelijker maakten? Nu werken wij ons voor ze in het zweet.

Brits onderzoek wees afgelopen zomer op de gevaren van fitness-software, die obsessief gedrag in de hand kan werken. „Door alles te tracken, raak je verslaafd aan beweging”, aldus een onderzoeker tegen de BBC. Vooral vrouwen zijn volgens hem vatbaar. „Zij kunnen zichzelf sociaal isoleren van vrienden en familie.”

„We kunnen nu al niet meer zonder.” Met die woorden citeert de campagnepagina van de PostNL-app een enthousiaste gebruiker. Dat is geen aanbeveling, dat is een waarschuwing! Dit is de bijsluiter voor alle traceersoftware: het begint als lolletje en ongemerkt raak je ervan afhankelijk.

Het idiote met die PostNL-app is dat ik inderdaad reikhalzend ga uitkijken naar zelfs maar de lulligste bestelling. Fluitje van een cent om die app te verwijderen of in elk geval de meldingen. Toch zet ik het niet uit, evenmin als die Google Timeline. Ergens blijf ik het lollig vinden. Moet je horen, ik heb deze maand drie plaatsen ‘ontdekt’. Groenlo, Zoetermeer en Zutphen. Natuurlijk is het lollig, en meer nog. Het is ontstellend fijn als iemand iets over jou onthoudt en zo in je geïnteresseerd is dat hij je gangen bijhoudt, compleet met fotootjes – weet je nog? Behalve in controlfreaks verandert de technologie ons in narcisten. Je bekijkt jezelf voortdurend van buitenaf, alsof je speler en toeschouwer bent, of sterker nog, speler en criticus.

Vroeger woonde ik tegenover een greppel. Je moest een aanloop nemen en eroverheen springen en dan kwam je in een polderland waar je vrij was. Ik herinner me dat ik er lang over deed voordat ik begreep waarom ik de overkant niet haalde. Het was omdat ik er te veel bij nadacht: met welk been moest ik uitkomen, waar moest ik me precies afzetten? Zodra je je stappen monitort, stokt je motorische instinct.

Ik zou beter moeten luisteren naar de lessen die ik daarvan heb geleerd. In die zin is dit een pleidooi voor argeloosheid. Voor vertrouwen op je instinct en improvisatievermogen bij jezelf en anderen, zoals de kinderen. Het symbooltje van Google Family Link is een vlieger. Nu pas zie ik de betekenis: je kinderen zijn zogenaamd vrij maar zitten aan je vast als aan een virtuele opvolger van de navelstreng. Laat het los. Trek de sensoren van je huid, verwijder je volgapps en je stappenteller, vink je locatie uit.

Vraag jezelf daarna bij elk brok software dat rapporteert, turft en volgt af: kan ik echt niet zonder? Is deze informatie werkelijk essentieel voor mijn voortbestaan? Zo niet, dan brengt die apparatuur je alleen maar meer ongerustheid, angst en wanorde, terwijl je dacht dat die je juist ging bevrijden.