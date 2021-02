Bijna helft van bedrijven maakte gebruik van coronasteunmaatregel

Vooral in de horeca werd veel gebruik gemaakt van de steunmaatregelen. Zo ontving 85 procent een tegemoetkoming van de vaste lasten en 60 procent een vergoeding voor loonkosten. Ook in de overige dienstverlening, zoals kappers en schoonheidssalons, en de cultuursector gebruikten meer dan de helft van de bedrijven de vaste lasten regeling. Bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij maakte het minst gebruik van de regelingen.

In totaal maakte 198.000 bedrijven gebruik van een van de zestien regelingen die tijdens de coronacrisis zijn ingevoerd. Het meest werd gebruikgemaakt van de NOW-regeling (28 procent) waarmee bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Bijna een kwart maakte gebruik van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten en 22 procent vroeg uitstel van belastingbetaling aan.

Bijna de helft van de bedrijven met twee of meer werkzame personen maakte vorig jaar gebruik van een coronasteunmaatregel. Het ging om 48 procent van de bedrijven, meldt het CBS vrijdag op basis van voorlopige cijfers. In de meeste gevallen ging het om het compenseren van loonkosten, een tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling.

Sterftecijfer blijft dalen, nog wel sprake van oversterfte

In de eerste week van februari zijn ongeveer 3.600 mensen overleden. Dat zijn er 150 meer dan verwacht voor die periode. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de voorlopige sterftecijfers van de week van 1 tot en met 7 februari 2021 en data uit voorgaande jaren.

Het sterftecijfer blijft daarmee dalen, al is er nog wel steeds sprake van oversterfte. De week ervoor overleden nog 3.750 mensen. De sterfte in week 5 van 2021 nam zowel onder mannen als vrouwen af in vergelijking met een week eerder, maar onder vrouwen iets meer. In week 4 overleden nog net zoveel mannen als vrouwen. Ook in de sterfte onder 80-plussers was een lichte daling te zien ten opzichte van de weken ervoor, onder mensen van 65 tot 80 jaar bleef het sterftecijfer ongeveer gelijk. Onder mensen jonger dan 65 jaar was een kleine afname te zien.

Sinds de derde week van september is de wekelijkse sterfte in Nederland hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met 7 februari 2021 ruim 71.000 mensen, dat zijn er 9.700 meer dan je in deze periode zou verwachten.