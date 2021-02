China verbiedt BBC World News na uitzending over Oeigoeren

China heeft een verbod ingevoerd op de Britse internationale tv-zender BBC World News. Dat heeft een Chinese toezichthouder NRTA donderdag bekendgemaakt. Het verbod kan gezien worden als een vergelding voor het Britse besluit van vorige week om de Chinese staatszender CGTN uit de lucht te halen in het Verenigd Koninkrijk. Wat voor impact het besluit heeft is niet direct te overzien. De BBC en veel andere westerse media werden al zwaar gecensureerd in China.

Directe aanleiding voor het verbod is een uitzending van de BBC over de systematische marteling, verkrachting en seksueel misbruik van Oeigoerse vrouwen in Chinese ‘heropvoedingskampen’. Daarbij zou volgens de Chinese toezichthouder sprake zijn van „een ernstige schending” van de regels, die vereisen dat nieuws „waarheidsgetrouw en eerlijk” is. De BBC zegt in een reactie „teleurgesteld” te zijn met het besluit van Beijing.

DominicRaab Dominic Raab China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world. 11 februari 2021 @ 17:50 Volgen

Begin februari besloot de Britse toezichthouder om de Chinese zender CGTN te verbieden nadat uit onderzoek was gebleken dat de licentie ten onrechte in handen was van Star China Media Ltd. De BBC heeft - tot grote ergernis van Beijing - vaker onthullingen gedaan over de Oeigoerse moslimminderheid, die zwaar wordt onderdrukt in China. Naar schatting zitten meer dan een miljoen Oeigoeren vast in wat China eufemistisch heropvoedingskampen noemt. Uit satellietonderzoek van de Australische denktank ASPI is gebleken dat er zeker 380 van dit soort kampen zijn. Hier zouden zij ook vaak dwangarbeid moeten uitvoeren, soms voor Westerse bedrijven.

The New York Times publiceerde gelekte documenten over hoe China deze kampen heeft opgezet. Ook uit eerdere onderzoeken van de Verenigde Naties en ngo’s is gebleken dat de mensen die daar vastzitten systematisch worden mishandeld, verkracht en gemarteld. Vrouwen zouden zelfs massaal gedwongen worden gesteriliseerd. Diverse mensenrechtenorganisaties hebben de VN opgeroepen om te onderzoeken of er sprake is van genocide.

Ook zet China Oeigoerse vluchtelingen in Nederland en elders in Europa onder druk door achtergebleven familie te bedreigen en door middel van elektronische spionage. Zo dreigen de Chinese autoriteiten familieleden op te sluiten als Oeigoeren niet naar Xinjiang terugkeren of als informant willen werken, aldus een uitgebreid rapport van Amnesty International. Daar zou ook de Chinese ambassade een rol bij spelen, zo vertelden meerdere Oeigoeren aan NRC.