Carice van Houten en Halina Reijn: ‘Voor deze serie moesten we de man in onszelf opvoeden’

Circusberen voelden zij zich. Na ruim twintig jaar hadden actrices Carice van Houten en Halina Reijn genoeg van het spelen in andermans films en voorstellingen. Ze voelden zich steeds minder betrokken, het plezier was weg. Reijn: „We zijn ook wel luie acteurs. Dat we tijdens een filmopname dachten: waar gaat het ook al weer over?”

Vriendinnen, compagnons Actrice en producent Carice van Houten (1976) debuteerde in 1999 met de film Suzy Q en speelde onder meer katvrouw in Minoes, verzetsvrouw in Zwartboek en dichter Ingrid Jonker in Black Butterflies. Internationaal is ze bekend van de serie Game of Thrones. Actrice en producent Halina Reijn (1975) speelde vijftien jaar dragende rollen bij Toneelgroep Amsterdam, in onder meer Rouw siert Electra, Nora, en de solo La voix humain. In 2019 debuteerde ze als regisseur en producent met de film Instinct. Net als Van Houten is zij veelvuldig bekroond.

Van Houten: „Ik heb nog steeds geen idee waar Game of Thrones over gaat. Geen. Idee.”

Zeven jaar lang speelde Van Houten de rol van Melissandre in de Amerikaanse fantasyserie. Een enorme hit, maar Van Houten werd er niet gelukkig van. Ze voelde zich een setstuk. Reijn speelde vijftien jaar met veel succes bij Toneelgroep Amsterdam. Bij beiden broeide de wens om het zelf te doen.

Dus begonnen de vriendinnen een eigen productiebedrijf, Man Up , om voortaan hun eigen films en series te maken. Hun eerste film, Instinct (2019), was het regiedebuut van Reijn, en Van Houten speelde de hoofdrol: tbs-psychologe verliefd op serieverkrachter. Hun tweede productie, Red Light, een tiendelige serie over prostitutie, komt vanaf volgende week vrijdag op televisie.

„Dankzij Man Up heb ik mijn spelplezier teruggevonden”, zegt Van Houten. In Red Light is dat nog wat duidelijker dan in Instinct, vooral omdat zij in de serie de comédienne laat zien die ze ook is. Van Houten speelt sekswerker Sylvia, de vriendin van een grootpooier, die de nieuwe vrouwen uit Oost-Europa moet inwerken. Aan hen is verteld dat ze serveerster zouden worden; verkrachting door de bewakers helpt hen uit die droom. Zware kost, maar door Van Houtens terloopse, aardse invulling is het ook een geestige rol. Vooral haar steenkolenengels met Amsterdams accent geeft lucht aan de serie. „Het is triestig wat Carice speelt, maar ze doet het met zo’n donker gevoel voor humor”, zegt Reijn. „Ze heeft de serie zelf gemaakt. Dat is anders dan spelen in iets wat niet uit jouw hoofd komt.”

Van Houten: „Als ik mijzelf vrij en veilig voel, dan ga ik gewoon loos. En heel vaak heb ik me gewoon niet vrij gevoeld.”

Vers vlees

Halina Reijn liep ooit over de Wallen en hoorde om zich heen alleen nog maar Engels praten. Het leek alsof iedereen uit het buitenland kwam. „Toen dacht ik: we willen films en series maken over vrouwen, feminisme, macht. Welke arena is interessanter, fascinerender, verdrietiger en complexer dan de vrouwenhandel?”

Ze namen een voorbeeld aan Scandi-thrillers: succesvolle internationale producties uit kleine landen, vaak rondom sterke vrouwenrollen. Van Houten: „We dachten: wat in Scandinavië gebeurt, kunnen wij ook. Maar we hebben het geld niet.”

Reijn: „Dus we wilden een coproductie opzetten met andere landen. Eerst zijn we naar Duitsland gegaan.”

Van Houten: „Maar daar zaten ze nog in de Unsere Alte-sfeer. Met een Duitse herdershond achter de boeven aan.”

Reijn: „Toen zijn we in een autootje gestapt en naar Brussel gereden en hebben we de VTM ervan overtuigd om mee te doen.” De Vlaamse commerciële zender maakte de serie samen met BNNVARA. Red Light heeft een gemengd Vlaams-Nederlandse cast, en speelt zich af in Antwerpen en Amsterdam.

Van Houten: „Belgische cinema is net wat mysterieuzer en poëtischer. Dat contrasteert mooi met ons strak ingerichte Legoland.”

Reijn: „En het klopt ook inhoudelijk: in de vrouwenhandel zijn er veel banden tussen België en Nederland. Saban B. liet zijn vrouwen de hele tijd rouleren, in busjes van Amsterdam, Brussel, Rotterdam, zodat de klanten het gevoel hadden dat ze vers vlees kregen.”

Keukenrollen en Glassex

Via Reijns ooms Warner ten Kate, als officier van justitie gespecialiseerd in de mensenhandel, kon het duo met rechercheurs, sekswerkers en mensenhandelaren spreken. Reijn: „En we zijn ook zelf op zoek gegaan. We gingen naar het Schipperskwartier in Antwerpen en klopten gewoon op de ramen. Best wat vrouwen lieten ons binnen.”

Van Houten: „In zo’n seksclub zijn ze de hele tijd met keukenrollen en Glassex in de weer. Dus dat laten wij ook zien: hoe ze de paal schoonmaken.”

Er is zoveel ellende in die donkere kamertjes. Van meisjes van veertien in hotels, tot mensen die zelfmoord plegen.

Wat de twee hoorden van de betrokkenen, veranderde hun blik op de prostitutie. Reijn: „Ik ben opgevoed met hoerenvakbond de Rode Draad en de Happy Hooker – het progressieve idee dat legale prostitutie een respectabel vak is waarin vrouwen uit vrije keuze werken. En ook nu troffen we vrouwen die zeiden: ‘Ik wil dit doen. Wie ben jij om ons te komen redden? Ik ben geen zeehond’.”

Van Houten: „Ze zeiden ‘ik werk gewoon met mijn lichaam zoals een bouwvakker werkt in de bouw’. Dan is het moeilijk voor ons om te bepalen waar de vrije wil eindigt en de beschadiging begint.”

Reijn: „Het is te makkelijk om vanuit onze ivoren toren over hen te oordelen. Dat is niet aan ons. Maar ik ben best wel geschrokken, we hebben zoveel afschuwelijke dingen gehoord. Van meisjes van veertien in hotels, tot mensen die zelfmoord plegen. Er is zoveel ellende in die donkere kamertjes. Hulpverleners en rechercheurs doen steeds weer pogingen om die meisjes een nieuw leven te geven. Maar ze rennen steeds weer terug.”

Van Houten: „Dat destructieve gedrag zit ook in mijn personage Sylvia. Zij is slachtoffer maar ze is ook medeplichtig.”

Reijn: „Sylvia is op verschillende vrouwen gebaseerd. We zijn er een paar tegengekomen die hoofdvrouw van de pooier waren. De bazen geven de vrouwen het gevoel dat ze kunnen klimmen in de hiërarchie.”

Reijn: „Sylvia is niet alleen een zielige vrouw, maar ook iemand die ouder wordt in een bepaalde branche en dan probeert zichzelf te hervinden. Net als wij, met Man Up. We wilden nadrukkelijk raamprostitutie belichten. Omdat er al best veel series zijn over de escortservice: de schijnbaar glamoureuze variant die beter past in de mannenfantasie.”

De mannenblik

Daar is ze dan: de mannenfantasie. De twee producenten begonnen met Man Up om te ontsnappen aan de dominante male gaze in de filmwereld. De mannenblik, die goeddeels bepaalt hoe wij kijken. Hoe ziet die er precies uit? Reijn: „Waar het vooral om gaat: hoe kijk je naar een vrouwenlichaam? De mannelijke blik is vaak een blik van lust. De mannelijke regisseur denkt al snel: ‘Opwindend, we gaan Carice in haar ondergoed filmen’.”

Van Houten: ,,We kwamen voor opnames in een stripclub en daar hadden ze voor de figuratie alleen maar supermodellen met maatje extra small aan de paal hangen. Want dat is wat iedereen kent van films uit de jaren negentig met Al Pacino. Toen hebben we gezegd: dat moet anders. De volgende dag waren er vrouwen in alle soorten en maten.”

Reijn: „We worden dan niet boos ofzo. Dit is nu eenmaal het dominante systeem.” Systemen zijn als stofzuigers, zei een tv-producent Natalie Toisuta laatst in NRC: Voor je het weet, word je erin gezogen. „Maar het is een goed gevoel om die stofzuiger soms even uit te zetten.”

Niet alleen mannen, maar ook vrouwen denken automatisch vanuit de heteroseksuele mannelijke visie, stellen ze. Reijn: „Ook wijzelf. We moesten in deze productie dus niet alleen de mannen opvoeden, maar ook de man in onszelf. Ik word nu door vijftienjarigen gewezen op mijn seksistische houding. Want die generatie is zó woke. We zijn zelf onderdeel geweest van dat systeem. We waren er zelfs de gezichten van.”

Reijn doelt hier op de reputatie van de twee, als actrices die er geen been in zien om zich ontkleed aan de toeschouwers te tonen. Ze wilden niet moeilijk doen, zeggen ze, laten zien hoe vrij ze waren. Maar terugkijkend vragen ze zich af: waren al die naaktscène nu werkelijk nodig om de rol te verdiepen of het plot vooruit te helpen?

Reijn: „We zijn niet tegen naakt. Waar het om gaat is: als er naakt zou zijn, hoe kijk je daar dan naar? Neem nu de Netflixserie Bridgerton, met al die seksscènes. Die zijn allemaal vanuit de vrouwelijke seksuele beleving gefilmd. Dat zie je bijvoorbeeld in hoe een vrouw naar een man kijkt die zijn lippen aflikt. Wat een verademing!”

Taboe

Maar het gaat om meer dan het pareren van de hongerige mannenblik. Dat ze films en series willen maken vanuit het vrouwelijk perspectief, betekent ook dat Reijn en Van Houten sterke, complexe vrouwenrollen willen. Dus voorbij de boze heks en de liefhebbende echtgenote.

Van Houten: „We zijn geen mannenhaters die alleen vrouwen op de voorgrond willen. Er zitten ook sterke mannenrollen in Instinct en Red Light.”

Reijn: „Het is niet de bedoeling dat vrouwen bij ons stoere actiehelden zijn. Maar gewoon: vrouwen in al hun gelaagdheid, met hun sterke, zachte, en laffe kanten. Zoals dat voor mannelijke rollen al honderd jaar normaal is.”

Naast Van Houtens sekswerker speelt Reijn in de serie operazangeres Esther die na de verdwijning van haar man in de wereld van de vrouwenhandel terechtkomt. Een derde hoofdrol is voor Maaike Neuville. Zij speelt Vlaamse rechercheur Evy die getrouwd is met haar werk en de fles. Typisch een vrouwenrol uit een Scandi-thriller, die vroeger door een man zou zijn gespeeld.

Reijn: „Evy is heel succesvol in haar werk, en heeft ook nog een leuke man die zegt: ‘Ik doe wel de kinderen, kan jij lekker werken’. En nog is ze niet gelukkig. Zij droomt ervan om een pakje sigaretten te gaan halen en nooit meer terug te komen. Bij een man denk je dan: natuurlijk, die man moet het avontúúr tegemoet. Hoeveel cowboys hebben we niet op hun paard zien vertrekken? Maar als een vrouw spijt heeft van haar kinderen en wil vluchten – dat is zó’n taboe.”

Oortjes dicht

Van Houten: „Omdat ons bedrijf Man Up heet, denken alle fotoredacties: O dan gaan we ze in mannenpakken op de foto zetten. Toen we begonnen had je in Hollywood bijvoorbeeld al Lena Dunham en Reece Witherspoon, maar in Nederland was het heel nieuw dat actrices zelf gingen produceren. Daar moesten de mensen wel aan wennen.”

Reijn: „Er werd in het begin verbaasd gereageerd: ‘Wil je echt bij al die vergaderingen gaan zitten?’ Nee, corrigeerde ik dan: wij gaan die vergaderingen initiëren. Toen we onze serie ergens kwamen pitchen, zei een man: ‘Nou dametjes, doe je oortjes maar even dicht want nu gaan we het over de cijfers hebben’.”

Van Houten: „Op dat moment zeiden we niks. We waren flabbergasted.”

Reijn: „Nou ja, het waren ook mannen die bepaalden of het door zou gaan.”

Van Houten: „Maar nu zouden we ze gewoon een draai om de oren geven.”

Reijn: „Ik heb me voorgenomen: ik ga er voortaan altijd wat van zeggen, maar ik word niet woedend. Dat laatste lukt nog niet altijd. Meestal zeg ik keurig: ‘Sorry, wat je nu zegt… ik snap dat je het zelf niet doorhebt, maar…’”

Reijn wil niet meer acteren. Ze vindt het geweldig om ondernemer te zijn: „Je wordt wakker en denkt: oké wat moet er gebeuren? Er is altijd wat te doen.”

Van Houten: „Internationale rollen komen nu sowieso niet goed uit. Ik heb een kind van vier jaar, die moet straks naar school, dus ik wil in Nederland blijven. Ik kan niet zomaar weer willy-nilly ergens op de wereld gaan zitten met mijn koffer. Ik wil ook gewoon vastigheid.”

Reijn: „Het is waarschijnlijk anders als je net van de filmacademie komt. Maar wij hebben al een carrière, we hebben niets te verliezen. Als het mislukt, worden we gewoon weer circusberen. Het is niet meer op leven en dood. Dat is het voordeel dat ik in de herfst van mijn leven zit. Nou ja, de warme zomer van mijn leven.”

Red Light is vanaf 19 februari tien weken lang elke vrijdag om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1, en op NPO Plus.