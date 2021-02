Bosnische film ‘Quo Vadis, Aida?’ op shortlist voor Oscars

De Academy Awards heeft de Bosnische film Quo Vadis, Aida?, over de val van enclave Srebrenica in juli 1995, geselecteerd voor de shortlist voor de Oscar van beste niet-Engelstalige film. De Nederlandse inzending Buladó van Eché Janga viel af.

De shortlist is dit jaar aan de lange kant, met vijftien films – dat waren er voorheen tien of negen. Naast Quo Vadis, Aida? overleefden onder andere ook het Deense Another Round met Mads Mikkelsen, La Llorona uit Guatemala, het Russische Dear Comrades en het Noorse Hope de eerste schifting. In 2021 zonden 93 landen een film in.

Op 15 maart volgt een lijst van vijf finalisten, de Oscaruitreiking is dit jaar op 25 april.

De Nederlandse producent Els Vandevorst van Quo Vadis, Aida? – van de 4 miljoen euro budget komt ruwweg een tiende uit Nederland – heeft goede hoop dat haar film bij de laatste vijf eindigt. Als episch, emotioneel drama is hij op de Angelsaksische smaak toegesneden.

Qua Vadis, Aida? ging afgelopen september in Venetië in wereldpremière en won op IFFR onlangs de publieksprijs. Voormalige blauwhelmen van Dutchbat III, die indertijd genocide op ruim achtduizend moslimmannen niet konden voorkomen, kregen daar wel gedaan dat de film van een ‘disclaimer’ werd voorzien: hoewel gebaseerd op ware gebeurtenissen, bevat het uit dramatische overwegingen ook fictieve personages en dialogen.