Bellingcat: Ook andere Russische activist waarschijnlijk vergiftigd door inlichtingendienst FSB

Dezelfde eenheid van de Russische inlichtingendienst FSB die hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor de vergiftiging van Aleksej Navalny, volgde een andere tegenstander van president Poetin vlak voordat hij tot twee keer toe werd vergiftigd.

Vladimir Kara-Moerza (39) overleefde ternauwernood twee aanslagen op zijn leven, in mei 2015 en februari 2017. Beide keren werd hij vergiftigd met een nog onbekend middel en lag hij dagenlang in coma. In de maanden voorafgaand aan de aanslagen werd hij geschaduwd door leden van een medische-chemische eenheid binnen de FSB.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van onderzoeksplatform Bellingcat, in samenwerking met het Russische platform The Insider en het Duitse tijdschrift Der Spiegel. De onderzoekers keken met name naar reisgegevens van de FSB-agenten. Zo volgden zij Kara-Moerza in de drie maanden voorafgaand aan de eerste aanslag op vier reizen binnen Rusland, steeds op een vlucht vlak voor of vlak na hem. Bij Navalny gebeurde dat ook.

Moord Nemtsov

Kara-Moerza werkte lange tijd samen met oppositiepoliticus Boris Nemtsov, die in februari 2015 op een brug vlakbij het Rode Plein werd doodgeschoten. Samen initieerden zij de Magnitski-wet (Magnitsky Act), die zowel de VS als de EU de mogelijkheid geeft om sancties in te stellen tegen individuen en corrupt kapitaal, bijvoorbeeld door buitenlandse rekeningen te bevriezen.

Tussen 2004 en 2012 werkte Kara-Moerza in Washington voor de onafhankelijke Russische tv-zender RTVI. Sinds 2014 werkt hij als coördinator Rusland voor Open Russia, een oppositiebeweging van voormalig Yukos-topman Michaïl Chodorkovski. Hij woont nu vooral in de VS, waar hij goede contacten onderhoudt met politici. Hij was een van de kistdragers van oud-senator John McCain.

Lees ook dit opiniestuk over waarom het Westen Navalny moet steunen

Bellingcat ontdekte dat de eerste volgactie van het FSB-team drie dagen voor de moord op Nemtsov begon. Een direct verband is niet aantoonbaar. Vijf Tsjetsjeense verdachten zijn voor die moord veroordeeld, maar de opdrachtgevers zijn nooit opgespoord.

Door het analyseren van reis- en telefoongegevens van met naam en toenaam genoemde FSB-agenten heeft Belligcat tot nu toe vijf moordaanslagen aan het FSB-team weten te koppelen. In december 2020 kwam de onthulling over de vergiftiging van Navalny, gevolgd door een onbedoelde bekentenis van een van de FSB-agenten in een telefoongesprek met Navalny. Eind januari presenteerde Bellingcat onderzoek naar de dood van drie Russische activisten tussen 2014 en 2019, die ook vooraf werden gevolgd door de FSB.

Mogelijke rol VS

Het Bellingcat-onderzoek verwijst impliciet naar een mogelijke rol van de regering-Trump. Na de tweede vergiftiging wist Kara-Moerza's echtgenote een bloedmonster van haar man mee terug te smokkelen naar de VS. De FBI weigerde echter de testresultaten prijs te geven. Pas dankzij een rechtszaak tegen het Amerikaanse ministerie van Justitie ontving Kara-Moerza vorig najaar een onderzoeksverslag. Grote delen daarvan zijn achtergehouden. Bellingcat legt een verband tussen de Amerikaanse opstelling en een bezoek begin 2018 van de bazen van drie Russische geheime diensten aan Washington, voor een gesprek met toenmalig CIA-chef Mike Pompeo. Het precieze verband blijft echter onduidelijk.

Na de publicatie van het onderzoek stuurde Kara-Moerza donderdag een e-mail uit. „Mijn gevoelens zijn moeilijk in woorden uit te drukken”, schrijft hij daarin. „Het is één ding om te weten dat iemand heeft geprobeerd om je te vermoorden – maar het is iets heel anders om de namen en foto’s te zien van de mensen die dat hebben gedaan.”