AstraZeneca ziet omzet verdriedubbelen in vierde kwartaal, maar niet door vaccin

Farmaceut AstraZeneca heeft zijn omzet in het vierde kwartaal meer dan verdriedubbeld ten opzichte van een jaar eerder tot 1,01 miljard dollar (832 miljoen euro). De omzetgroei kwam vooral door een sterke groei in de verkoop van kankermedicijnen, met het vaccin tegen het coronavirus behaalde de farmaceut 1,65 miljoen euro omzet binnen. Pas vanaf juli kan het bedrijf op het vaccin een winstmarge gaan berekenen, in ieder geval tot die tijd moet het vaccin tegen kostprijs aangeboden worden.

In het vierde kwartaal verkocht AstraZeneca voor 7,41 miljard dollar (6,11 miljard euro) aan medicijnen. Een stijging van 11 procent ten opzichte van 2019, en kankermedicijnen zorgden voor bijna een kwart van die toename.

Ondanks de goede resultaten zag AstraZeneca ook een terugval in de verkoop van bepaalde medicijnen als gevolg van de coronacrisis. Zo werden in onder meer China minder astmamedicijnen verkocht en minder mensen geopereerd. Ook werden wereldwijd minder hartaanvallen en andere hart- en vaartziekten behandeld, waardoor hiervoor ook minder medicijnen voor werden voorgeschreven.

2020 was een belangrijk jaar voor de Brits-Zweedse farmaceut. Naast de miljoenendeal die het bedrijf sloot voor de vaccinontwikkeling met de universiteit van Oxford kocht AstraZeneca ook de Amerikaanse farmaceut Alexion. Die overname was de grootste die AstraZeneca ooit heeft gedaan en die in de loop van dit jaar afgerond zal worden. In een vooruitblik stelt AstraZeneca ook in 2021 een winstgroei te verwachten van meer dan 10 procent. Het bedrijf kondigde ook aan de inkomsten van het coronavirusvaccin vanaf volgend kwartaal apart te gaan rapporteren.