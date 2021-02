Amsterdam passeert Londen als grootste Europese handelscentrum

Amsterdam is sinds de Brexit steeds meer in trek voor financiële instellingen. Vorige maand heeft de stad Londen ingehaald als grootste Europese handelscentrum voor aandelen. Op de Euronext in Amsterdam en de Nederlandse takken van de handelsbeurzen CBOE en Turquoise werd in januari gemiddeld 9,2 miljard euro per dag aan aandelen en derivaten verhandeld. In Londen, eerder het grootste aandelencentrum, werd in dezelfde maand gemiddeld 8,6 miljard dollar per dag verhandeld. Dat meldde de Financial Times woensdagavond.

In Amsterdam is sinds Brexit een Europees centrum voor kapitaalmarkten ontstaan. Financiële instellingen verhuisden de afgelopen jaren van Londen naar Amsterdam, omdat de Europese Unie de Britse toezichthouder op de beurs niet dezelfde status toekent als de eigen toezichthouders. In december had de Autoriteit Financiële Markten 54 Brexitgerelateerde vergunningen verleend; tien aanvragen waren toen nog in behandeling. In sommige gevallen gaat het om de aanvraag van een nieuwe vergunning, bij andere bedrijven om het uitbreiden van een bestaande vergunning.

Het grootste gedeelte van de handel vindt bij dit soort bedrijven digitaal plaats. Daardoor is het aantal nieuwe, Nederlandse banen als gevolg van de verhuizingen beperkt. De AFM stelde in december dat de verhuizingen en uitbreidingen tot dat moment „enkele honderden” nieuwe banen in Nederland hadden opgeleverd.

