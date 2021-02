Amsterdam is Londen voorbij in beurshandel

Ruim een maand na het aflopen van de overgangsperiode na de Brexit wordt het steeds duidelijker: Amsterdam ontwikkelt zich als nieuw centrum voor de kapitaalmarkten in Europa.

In januari haalde de Nederlandse hoofdstad Londen in als grootste handelscentrum voor aandelen, gemeten naar de waarde van de handel. Op de Euronext in Amsterdam en de Nederlandse takken van de handelsbeurzen Cboe en Turquoise (onderdeel van London Stock Exchange) werd in januari gemiddeld 9,2 miljard euro per dag aan aandelen en derivaten verhandeld. In Londen, voorheen het grootste aandelencentrum van Europa, werd die maand gemiddeld 8,6 miljard dollar per dag verhandeld, zo meldden Financial Times en persbureau Reuters.

Handelsplatformen uit de Londense City openden de voorbije jaren vestigingen in Amsterdam, omdat de EU de Britse toezichthouder op de beurs niet langer dezelfde status toekent als de eigen toezichthouders. Instellingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk opereren, zijn hun ‘paspoort’ waarmee ze op de interne markt van de EU konden opereren dus kwijt. Het handelsakkoord tussen EU en VK, dat per 1 januari in werking trad, verandert daar niets aan.

Tot eind vorig jaar heeft de Autoriteit Financiële Markten zestig Brexit-gerelateerde vergunningen verleend. In sommige gevallen gaat het om de aanvraag van een nieuwe vergunning, bij andere bedrijven om het uitbreiden van een bestaande vergunning. Behalve om aandelenbeurzen gaat het ook om platforms voor Europese obligatiehandel. De drie grootste spelers – Bloomberg, TradeWeb en MarketAxess – zijn in Amsterdam neergestreken.

Eerder deze week werd via ook bekend dat Intercontinental Exchange, een Amerikaans platform, de handel in CO 2 -termijncontracten van Londen naar Amsterdam verplaatst. Het gaat om de grootste emissiemarkt van de wereld, met meer dan een miljard euro aan dagelijkse handel. Die handel is bepalend voor de prijsvorming in het Europese emissiehandelsysteem, een wezenlijk onderdeel van het Europese klimaatbeleid.

Verhuizing levert enkele honderden nieuwe banen in Nederland op, maar trekt ook fintechbedrijven aan

Het grootste gedeelte van de handel vindt bij dit soort bedrijven digitaal plaats. Daardoor is het aantal nieuwe, Nederlandse banen als gevolg van de verhuizingen beperkt. Volgens de AFM hebben de verhuizingen en uitbreidingen enkele honderden nieuwe banen in Nederland opgeleverd. Wel trekken de bedrijven waarschijnlijk weer andere bedrijven aan, zoals fintechs, wat de positie van Amsterdam als financieel centrum verder verstevigt. De Financial Times schrijft dat de gevolgen van de verschuiving voor de Britse – en daarmee de Nederlandse – schatkist beperkt zijn. Het zou louter gaan om de effecten op de belasting over de winst die de handelsplatformen betalen, in het VK of in Nederland.

Amsterdam laat Parijs, Frankfurt, Dublin en Milaan achter zich waar het gaat om de kapitaalmarkthandel, maar is weinig succesvol in het aantrekken van banken uit Londen. Dit heeft te maken met de de strenge Nederlandse bonusregels voor bankiers. Bonussen mogen in Nederland niet meer bedragen dan 20 procent van het salaris, tegen 100 procent in de rest van de EU. Desondanks waagde een enkele bank wel de stap naar Amsterdam vanwege de Brexit, zoals de Commonwealth Bank of Australia.