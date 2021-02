American Gods: oude goden tonen ware aard nieuwe wereld

‘Ik ben veroordeeld tot deze kusten’, verzucht Odin, als Shadow Moon hem vraagt waarom hij het ellendige Amerika niet verlaat als hij het er zo haat. Maar Odin (Ian McShane) zal simpelweg verdwijnen als hij geen nieuwe aanbidders meer kan inspireren op dit continent. Het is de prijs die oude goden betalen als ze naar de Nieuwe Wereld komen.

Ook het derde seizoen van American Gods draait om het conflict tussen oude goden (uit diverse oude mythologieën) en hun nieuwe equivalenten (de manifestaties van Big Tech, Media of globalisering). De inzet is de relatie tot hun menselijke onderdanen: verering of totale onderwerping. Als zoon van Odin speelt Shadow Moon (Ricky Whittle) ongewild een beslissende rol in deze oorlog. Dit lot blijft aan hem achtervolgen, waar hij ook gaat.

Aan NRC vertelt acteur Ricky Whittle hoe deze rol een echo is van eigen leven. Als zoon van een luchtmachtpiloot reisde de Britse acteur in zijn jeugd veel rond, ook naar plekken waar hij zich als zwarte jongen niet welkom voelde. Altijd had hij de droom acteur te worden in de VS maar het politieke klimaat viel rauw op zijn dak. „Toen ik tien jaar geleden naar Amerika kwam was het een heel ander land dan het nu is. ” Of hij zich ook door zijn eigen droom gevangen voelde? „Nee, ik heb op het punt gestaan te vertrekken en ik was gegaan als de verkiezingen anders waren gelopen.”

American Gods heeft veel te zeggen over de ware aard van het land, dat gebouwd is op bloeddorst en hebzucht. De serie is in feite één lange road trip van Shadow en Odin langs een rijk pantheon aan goden die alle facetten van de donkere Amerikaanse geschiedenis laten zien. American Gods schuwt niets, maar raakt wel afgeleid door zijn eigen fantasie, en vergeet zo soms een verhaal te vertellen.

Serie American Gods 3: Goddelijke immigratie 10 afl van 50 min. Wekelijks nieuwe. Amazon Prime Video