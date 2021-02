Als je hoort dat je ergens kunt schaatsen, kan dan vaak snel al niet meer

Ja, het vriest hard, maar helaas, het is zondag alweer afgelopen. En omdat het vorig weekend flink waaide, liggen plassen en brede vaarten pas sinds kort dicht. Wat de gemiddelde schaatsliefhebber – en het lijkt wel of iedereen dat is – opzadelt met de vraag die alle andere vragen overschaduwt: waar kan het al?

Het is een vraag die zichzelf in de staart bijt: het antwoord zelf kan leiden tot een wijziging van het antwoord. Zeker in het dichtbevolkte westen van het land. Neem de Vuntusplas bij Loosdrecht. Woensdag ging het als een lopend vuurtje dat daar al geschaatst werd, terwijl in Reeuwijk nog hele delen open lagen. Dus trokken er donderdag drommen ongeduldige schaatsers richting Loosdrecht, waar al snel de toegangswegen werden afgesloten om de toestroom te stoppen. En dan hebben we het er nog niet eens over hoe moeilijk het is op corona-afstand je schaatsen onder te binden op een druk richeltje.

En het is ook ingewikkeld; wanneer ‘kan’ je ergens schaatsen? Het is goed mogelijk dat drie lichte, snelle schaatsers zonder problemen een plas over kunnen die geen honderden mensen kan houden, vooral niet als ze vallen of groepsfoto’s gaan maken.

Crowd sourcing

Daarom is het niet raar dat op de bekendste natuurijswebsite, die van Erik Ekkel, donderdagochtend alle natuurijslocaties nog op rood stonden: niet veilig. Daar een locatie op groen zetten, betekent dat het ijs veel mensen aan moet kunnen, zegt Ekkel. „Ik heb nu alleen nog ondergelopen weilanden en vijvers op groen staan.” Schaatsers kunnen bij locaties op zijn kaart berichten achterlaten. „Als veel mensen zeggen dat het stevig ijs is, zet ik het op groen. Het is echt crowd sourcing van informatie.” Hoeveel is veel? „Dat is een kwestie van gevoel, en ook wel van ervaring.”

Er zijn meer sites voor natuurijs, maar die zijn vergelijkbaar of voorzichtiger. Rustig afwachten tot het ijs 12 centimeter dik is en er toertochten zijn kan niet door het diepe maar krappe vorstvenster, en omdat veel ijsclubs vanwege de coronaregels niets organiseren – ook niet het afzetten van wakken of het meten van de ijsdikte.

En dus moeten schaatsers het hebben van vrienden van vrienden van vrienden. Of van foto’s en filmpjes op Twitter. Wie daar gisteren ‘schaatsen Groningen’ intikte zag dat hij naar het Paterswoldsemeer of het Hoornsemeer kon, én dat Meerschap Paterswoldsemeer waarschuwde voor te dun ijs en opriep niet te gaan schaatsen.

