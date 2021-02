Advocaten in Marengoproces leggen verdediging hoofdverdachte neer

De advocaten van Saïd R., die wordt gezien als rechterhand van Ridouan Taghi en hoofdverdachte is in het Marengoproces, hebben vorige week de verdediging van hun cliënt neergelegd. Dat bevestigt strafrechtadvocaat Christian Flokstra donderdag na berichtgeving van NU.nl. Flokstra verdedigde R. samen met collega Nico Meijering, die ook werkzaam is bij het advocatenkantoor Ficq & Partners.

Flokstra laat weten vanwege zijn geheimhoudingsplicht niet inhoudelijk in te kunnen gaan op de reden om te stoppen met R.’s verdediging. Ficq & Partners is nog wel betrokken bij het grootste Nederlandse strafproces: het kantoor blijft vier andere verdachten in de strafzaak wél verdedigen, onder wie de broer van R. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van start gaat. Eigenlijk zou de eerste zitting op 15 februari zijn, maar die werd vanwege het coronavirus uitgesteld.

R. wordt ervan verdacht topcrimineel Taghi te hebben bijgestaan en de opdracht te hebben gegeven voor een reeks liquidaties die zijn gepleegd tussen eind 2015 en begin 2017. R. werd vorig jaar aangehouden in Colombia en zit daar sindsdien vast, in afwachting van uitlevering aan Nederland. Door de pandemie heeft ook de uitlevering van R. aan Nederland vertraging opgelopen; wanneer deze plaats zal vinden, is niet bekend. Taghi zit sinds zijn uitlevering in december 2019 wel in een Nederlandse cel.

Onderwijl is het bezoeken van de Colombiaanse gevangenis vanuit Nederland praktisch onmogelijk. Flokstra en Meijering dienden eerder tijdens een openbare zitting een verzoek in om het strafdossier via diplomatieke kanalen aan R. te verstrekken, zodat hij zich in afwachting van uitlevering zou kunnen voorbereiden op het proces. Dat verzoek werd door het OM niet ingewilligd. Of dat de reden is voor Flokstra en Meijering om de verdediging neer te leggen, is niet bekend.

