Pleidooi van Goudsmit om pragmatischer te prikken oogst bijval en kritiek

Het pleidooi van viroloog Jaap Goudsmit om pragmatischer om te gaan met vaccins omdat de maatschappelijke en economische gevolgen van de lockdown zo groot zijn, leidt tot opluchting bij de ene groep deskundigen en weerstand bij de andere. Donderdag bepleitte Goudsmit haast te maken met het vaccineren, ook als daar risico’s aan kleven: vaccineer binnen 90 dagen álle 4,3 miljoen 60-plussers, zegt hij, desnoods met één prik. Want er zijn in het eerste kwartaal 4,2 miljoen vaccins in Nederland. En hef vervolgens in mei alle beperkende maatregelen op.

Het is voor het eerst dat een gerenommeerde viroloog (Goudsmit werkt onder meer bij Harvard University), de gevolgen van de lockdown betrekt in een pleidooi. Eerder deed een aantal intensivisten dat. De overheid moet niet zo voorzichtig zijn en twee miljoen vaccins reserveren voor de tweede prik, zoals nu, waardoor voorlopig maar de helft van de 60-plussers kan worden gevaccineerd, vindt Goudsmit. Vaccineer ze allemaal, zegt hij, dan maar met iets minder sterke bescherming. Nood breekt wet.

Dit standpunt is goed te verdedigen, zegt emeritus hoogleraar virologie Peter Rottier. Hij deed veertig jaar onderzoek naar coronavirussen bij dieren. „Met één vaccinatie voorkom je al dat kwetsbare mensen heel ziek worden en dus ontlast dat de ziekenhuizen en huisartsen, én het geeft de maatschappij weer wat lucht”, zegt hij.

Semi-immuun lichaam

Het risico dat het virus muteert als het tijd krijgt om zich te ontwikkelen in een semi-immuun lichaam, bestaat wel, zegt Rottier, „maar ik denk dat Goudsmit dat niet vindt opwegen tegen het lage tempo waarin Nederland nu vaccineert.”

Huisarts Niels Chavannes, tevens hoogleraar huisartsengeneeskunde in Leiden, is blij met de oproep tot pragmatisme van Goudsmit. „Het vaccineren verloopt te traag en bureaucratisch. Nu loop je met een coronavaccin in een spuit door een verpleeghuis naar jouw twee patiënten. Ik denk: hup, vaccineer alle 60-plussers achter elkaar. Ze zijn dan individueel minder volledig beschermd dan als ze twee prikken hebben gehad maar ze zijn wel stukken beter beschermd dan nu. De verspreiding van het virus neemt dan ook af.”

Er zullen altijd mutaties zoals de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse ontstaan, zegt Chavannes, maar daar biedt het vaccin grotendeels bescherming tegen. Net zoals het griepvaccin elk jaar 4 miljoen personen beschermt tegen steeds andere griepvirussen.

Virusvariant

Het gokken op een latere tweede prik is geen goed idee, vindt Menno de Jong, hoogleraar klinische virologie aan het Amsterdam UMC: „Het is belangrijk dat de tweede vaccinatie op tijd wordt gedaan voor een maximale bescherming. Zeker bij ouderen, bij wie vaccins minder effectief zijn dan bij jongeren.” Met het huidige aantal besmettingen is de kans nog altijd groot dat iemand besmet raakt na de eerste vaccinatie, zegt De Jong. „Als de afweer nog niet maximaal is, kan het zijn dat het lichaam het virus er niet snel genoeg onder krijgt. Dan loop je de kans dat er een virusvariant ontstaat, die ontsnapt aan de afweer – en dus aan de vaccins. Als zo’n zogenoemde escape-mutatie gaat verspreiden, kunnen alle vaccins deze zomer weer naar de tekentafel en sta je weer op nul.”

Met één vaccinatie worden de ziekenhuizen ontlast én krijgt de maatschappij weer wat lucht

‘Onverantwoord risico’

Ook Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie van vaccinaties aan het UMCG, vindt het mogelijke uitstel van de tweede prik „een onverantwoord risico”. Ze wijst erop dat bij het Pfizer-vaccin de periode tussen de twee prikken onlangs door de fabrikant is aangescherpt tot drie weken, met goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau: „Laten we vasthouden aan wat we weten uit de klinische studies die zijn gedaan om de vaccins te registeren. En pas nieuwe dingen doen als we ze hebben uitgezocht.”

Bij dat uitzoeken kan Nederland kijken naar landen die eerder en massaler zijn gaan vaccineren zoals het VK en Israël, zegt Van Baarle. „Er zullen uit die landen data komen waarvan wij veel kunnen leren.” Bijvoorbeeld over het door elkaar gebruiken van twee vaccins, zoals Goudsmit ook bepleit. „Er zijn geen aanwijzingen dat het níet kan en in dierproeven is hier wel ervaring mee opgedaan, maar we weten pas echt of het kan als we de straks de gegevens van andere landen hebben.”

Even geduld

We moeten nog even geduld hebben, vindt Van Baarle: „Na een trage start is het vaccineren in Nederland echt wel op gang gekomen. En er komen snel meer vaccins aan.” Zo wordt vrijdag begonnen met het AstraZeneca vaccin, terwijl het vaccin van Janssen deze maand naar verwachting wordt toegelaten. „Op de eerste resultaten van het Janssen-vaccin is wat lauwtjes gereageerd, maar een bescherming van 70 procent is heel mooi.” Het Janssen-vaccin hoeft ook maar een keer te worden gegeven voor de maximale bescherming.

Er is nog een mogelijke manier om op vaccins te besparen, zegt Menno de Jong: „Door mensen die al Covid hebben doorgemaakt maar een keer te vaccineren. Tijdens een natuurlijke infectie bouwt je immuunsysteem een geheugen op, eigenlijk net als na de eerste vaccinatie. Met een eenmalige vaccinatie geef je de afweer van een ex-covidpatiënt waarschijnlijk de booster die de tweede prik normaal gesproken geeft.” Of dat echt zo is, wil De Jong graag heel snel onderzoeken bij tweehonderd Amsterdamse ex-covid-patiënten, die hij met de GGD al een jaar aan het volgen is. „Over de beschikbaar van de 400 doses die daarvoor nodig zijn, moet VWS nog een besluit nemen.”

