Zo krijg je het warm(er) op die steenkoude zolderkamer

Tot vorige week ging het nog wel, thuiswerken op de zolderkamer. Warmetruiendag was het elke dag al. Warmepantoffeldag trouwens ook. Alle tochtgaatjes en kieren zijn dichtgepurd en afgestript, in de vensterbank ligt een tochthond voor het raam. Verduurzaming van het hele huis ligt in de week. Maar daar hebben we nu niets aan.

Na een week van koude neus- en vingertoppen groeit de gedachte: misschien toch een kacheltje erbij. Een hittebron in elk geval. Maar welke?

Behalve het klassieke straalkacheltje, zijn er apparaten die eruitzien als een glasplaat, een televisie, een ruimteschip, een rookpaal. Er zijn infraroodplafondpanelen van 500 euro en ‘tafelmodellen’ van nog geen 20 euro. Er zijn zelfs stopcontact-heaters voor ruimtes van ‘maximaal vijf vierkante meter’ – dan kun je vermoedelijk nog beter in de bezemkast tegen een verwarmingsbuis aan gaan staan.

Hoe kies je het beste kacheltje voor een behaaglijke werk/studeerkamer? Een sluitend advies vind je nergens. Wel een aantal handvatten om de keuze te vergemakkelijken.

Gebruik je interne kachel Baby’s hebben bruin vet. Beren hebben bruin vet. Het helpt ze om bij kou gewoon lichaamsvet en suikers te verbranden en zo warm te blijven. Bruin vet als inwendig kacheltje dus. Volwassenen hebben geen bruin vet, werd lang gedacht. Maar dat bleek niet te kloppen. En ze kunnen het gebruiken ook. Gezonde jonge mannen verbrandden omgerekend tweehonderd kilocalorieën extra per dag na twee uur in de kou zitten, ontdekte de Leidse onderzoeker Mariëtte Boon. Japanse jonge mannen verloren gemiddeld een kilo lichaamsvet nadat ze zes weken twee uur per dag in een ruimte van 17 graden verbleven, schrijft Boon ook nog in Vet belangrijk, dat ze samen met hoogleraar Liesbeth van Rossum schreef. Een koude werkkamer is misschien minder onaangenaam in de wetenschap dat je vet kunt verbranden terwijl je zit. Je hoeft geen ijsbaden te nemen, zoals Wim Hof doet, een paar graden kouder is al genoeg om je bruinvetkacheltje aan te zetten.

Hoe groot is de ruimte?

Webwinkels en publieksvoorlichter Milieucentraal gaan ervan uit dat het vermogen ongeveer 35 watt per kubieke meter moet zijn om een ruimte warm te houden. Het loont om dat even uit te rekenen, want de keuzefilters van webshops zijn veelal ingesteld op vierkante meters. Voor een kamer van drie bij vier en een plafond van 260 centimeter kom je op een vermogen van ongeveer 1.000 watt. Maar voor een hoge ruimte heb je al snel meer dan 1.500 watt nodig.

Moet de hele kamer warm zijn?

Een warme kamer is prettig als er meer mensen zijn, of als er ook wordt gespeeld. Maar als je op één vierkante meter zit te werken, moet dan elke kubieke centimeter lucht warm zijn? Met infraroodkachels verwarm je alleen lokaal objecten – jezelf dus. Zo bespaar je energie, vooral in grotere of tochtige ruimtes waarin je anders tegen de klippen op stookt. Overigens, in extreem goed geïsoleerde huizen kan infrarood (elektrisch) soms zelfs een duurzaam alternatief zijn voor gas voor de hele ruimte, volgens Milieucentraal.

Infraroodkachels zijn er in alle soorten en maten: kolommen die je naast je bureau zet, panelen voor aan de muur, het plafond of onder je bureaublad, als spiegel of poster zelfs, soms met een bewegingssensor zodat-ie vanzelf afslaat.

Infraroodverwarming van Redwell, model Aktivist. Licht- en warmtebron ineen, voor lokale warmte, bijvoorbeeld boven een bureau. Prijs op aanvraag. Black+Decker convectorkachel, voor incidenteel gebruik in ruimtes tot 25 vierkante meter. 49,99 euro. Mill olieradiator uit Noorwegen, geschikt voor kamers tot ongeveer 16 vierkante meter. Met timer, thermostaat en dag- en nachtstand. Vanaf 189 euro. Dyson Pure Hot + Cool, een ventilator voor warme of koude lucht met een functie om lucht te zuiveren. Vanaf 649 euro.

Waar zit het stopcontact?

Milieucentraal geeft als een van de tips om in een koude werkkamer op een elektrische deken te gaan zitten. Maar een beetje milieubewuste thuiswerker heeft vast geen elektrische deken, die neemt een kruik mee naar bed. Toch klinkt het aanlokkelijk, als een poes op een warm dekentje zitten. Ze worden er zelfs speciaal voor gemaakt. Zo zijn er warmtedekens met een oplaadbare batterij. Een infrarooddeken van Stoov hang je over je stoel en zo zit je vier uur lang op 34 graden, of anderhalf uur op 42 graden. Kan ook mee de auto in of naar buiten, op een tuinstoel. Volgens de makers zit je een uur warm voor 12 watt.

Hoeveel geluid verdraag je?

Een ventilatorkachel kan een kamer snel op temperatuur brengen, maar je hoort ’m suizen. Alleen al daarom is hij niet zo geschikt om de hele dag aan te hebben. En ze vreten energie. Voordeel is wel dat de ventilatoren ’s zomers verkoeling kunnen brengen en dat ze al vanaf een paar tientjes te koop zijn. Een convectorkachel, die koude lucht aantrekt en verwarmt, is stil.

Even geruisloos zijn olieradiatoren (werken op stroom, maar zijn gevuld met olie). Die komen trager op temperatuur, maar zijn eenmaal warm wel zuiniger en daarom geschikter om een hele ruimte wat langer te verwarmen. Ze doen wat ouderwets aan, maar ze zijn er ook met wifi, zodat je vanuit je bed naar een warme werkkamer kunt.

De Big Hug van Stoov is een draadloze infraroodwarmtedeken, waarvan de batterij opgeladen wordt met een USB-stekker. Vanaf 129,95 euro.

Wat mag het kosten?

Eigenlijk is de vraag: hoe ga je ’m gebruiken? Een paar dagen per jaar, af en toe een uurtje? Dan zul je geneigd zijn op de aanschafprijs te besparen. Hoe intensiever het gebruik, hoe duurder een ‘goedkoop’ kacheltje met een hoog energieverbruik wordt. Het loont sowieso om te kiezen voor een kachel met thermostaat (eventueel bestuurbaar via een app), zodat-ie niet onnodig lang brandt.

En dan is er nog de esthetische waarde. Die valt niet in prijs uit te drukken. Maar sommige mensen beleven nu eenmaal meer plezier aan een hightech Dyson, die ook nog een luchtzuiveringsfunctie heeft, dan aan een functioneel Tristar-kacheltje van wit plastic, overigens mét praktische handgreep.

Waar moet je verder op letten?

Milieu Centraal zegt: keurmerken. Zodat je weet dat ze veilig zijn. De Consumentenbond zegt: energielabels. Maar het probleem is: elektrische kachels hoeven geen energielabel te hebben. Je kunt dus eigenlijk alleen naar het vermogen en het geschatte verbruik kijken. De Consumentenbond waarschuwt ten slotte nog voor nepwinkels. Waar veel vraag is, duiken charlatans op.