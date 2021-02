Waarom Ivo Niehe informeerde naar Britneys borsten

Ivo Niehe staat niet bepaald bekend als een doortastende, controversiële interviewer, maar door een documentaire over Britney Spears wordt hij nu toch neergezet als een boomer die hijgerige vragen stelt aan een minderjarige over haar borsten.

De documentaire Framing Britney van The New York Times (niet te zien in Nederland) gaat over de werdegang van de Amerikaanse dance-popzangeres die op haar zeventiende doorbrak met de miljoenenhit ‘Hit Me Baby One More Time’, maar die later in geestesnood geraakte, waarna ze onder curatele van haar vader werd gesteld. In een oud fragment zien we de Nederlandse tv-maker Ivo Niehe (1946) opduiken, die aan de tienerster (1981) vraagt: „We hebben nog één onderwerp om te bespreken. Je borsten. Wat vind je van borstimplantaten?” In die dagen ging het gerucht dat Spears haar borsten had laten vergroten. Ze liet eerder weten het irritant te vinden dat iedereen daar naar vroeg. Spears antwoordde rustig aan Niehe dat ze geen implantaten had.

Nu zijn veel Twitteraars boos op Niehe, als het prototype heteroman dat vrouwen alleen als seksobject ziet; volgens de documentaire een van de oorzaken waardoor Spears van het pad raakte. Ze zou zijn bezweken onder druk van de mannenblik en van de media-aandacht voor haar privéleven.

In het AD heeft Niehe inmiddels gereageerd op de commotie. Volgens Niehe is het fragment uit zijn verband gerukt en was de vraag ‘ironisch’ bedoeld, want eigenlijk wilden Britney en hij het er juist niet over hebben. Maar,zo betoogt Niehe, zijn ironie werd in de VS niet begrepen. Daarenboven had hij de borstenvraag vooraf afgesproken met de tiener. Niehe: „Na alle publicaties (ook op de voorpagina’s van Nederlandse kranten) over het plotselinge, schijnbaar opvallend veranderde uiterlijk van Britney Spears […] spraken we af haar een serieuze kans te geven op een reactie […]. Britney maakte er dankbaar en uitgebreid gebruik van.”

Een anonieme toenmalige medewerker van Niehes tv-programma laat via Twitter weten dat Spears vooraf zelf had verzocht om haar borsten ter tafel te brengen, om aan de geruchten een einde te maken.

Overigens richt de ophef over de documentaire zich niet zozeer tegen Niehe, alswel tegen de curatele waaronder Spears sinds twaalf jaar leeft. Fans demonstreren al jaren met de leuze ‘Bevrijd Britney!’. De zangeres zelf reageerde op Twitter met: „Wat je ook denkt van iemands leven, bedenk dat dit niets is vergeleken met de werkelijke persoon die achter de lens leeft.”