Vrolijk dansen in de Van Woustraat, maar MC Wou mag niet meer draaien

De beelden gingen de hele wereld over: een uitzinnige meute dansende mensen in een sneeuwstorm. Een jaar geleden zou zoiets hooguit grappig zijn, maar zowel de tijd als de plek maakten deze beelden uniek: het gebeurde afgelopen zondagmiddag 7 februari, tijdens de tweede coronalockdown, op een van de drukste kruispunten van Amsterdam.

Ter hoogte van het kruispunt Van Woustraat/Ceintuurbaan gaf MC Wou, een 25-jarige bewoner van de Van Woustraat die liever anoniem blijft, vanuit zijn zolderraam een spontaan ‘showtje’ met behulp van flinke versterkers en een rookmachine. Uitgelaten dansten tientallen buurtbewoners en voorbijgangers op de après-skihits, er werd gesprongen, gegabberd en meegezongen terwijl de sneeuw met windkracht 8 door de straten raasde.

Men hield netjes afstand van elkaar, maar toch vond MC Wou het na een kwartiertje wel welletjes. „Ik zag het steeds drukker worden”, vertelt hij over de telefoon aan NRC, „mensen gaan elkaar toch appen van ‘kom hier naartoe’, en ik voelde: tot hier en niet verder.” Via sociale media gingen al gauw videobeelden van het festijn rond, waarna het verhaal werd opgepikt door verschillende media.

Avondklok-optredens

MC Wou begon met het geven van korte optredens op zaterdagavond 23 januari 21.00 uur, het moment dat de eerste avondklok inging. Zo gaf hij sindsdien een aantal spontane avondklok-optredens voor buurtgenoten die daar via hun eigen open raam van konden meegenieten. Hij wil daarmee iets voor zijn buren te betekenen. „Ik wilde buurtgenoten wat bieden, en was op zoek naar verbroedering. Ik draai muziek die iedereen kent, zoals Hazes en Borsato.”

De dj – normaliter is hij dat overigens niet – denkt dat die afleiding hoognodig is. „Ik wil geen aansteller zijn, maar ik woon alleen en je merkt dan dat alleen soms ook echt best alleen is.” Op 30 januari plaatste hij voor het eerst een filmpje van zijn optreden op social media. Zijn Instagramaccount @vanwouinconcert had voor zondagmiddag slechts 61 volgers, inmiddels zijn dat er al ruim vijftienduizend. In de bio van het account staat zijn motto: „De avondklok is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen.”

Kippenvel

Het optreden van zondagmiddag was niet gepland. „Ik kwam thuis met een vriend in die sneeuwstorm en dacht ineens, men kan wel wat afleiding gebruiken.” Dat zijn show voor zo’n ontlading zou zorgen, had hij totaal niet voorzien. „Ik zag verschillende generaties helemaal losgaan op straat, ik zag mensen hoger springen dan ze fysiek leken aan te kunnen.”

Ook de online reacties op de videobeelden spreken boekdelen. ‘Ik krijg hier kippenvel van’, ‘Zo’n dringende behoefte aan dit soort feestjes’ en ‘Bless you forever, dit is wat we nodig hebben’ zijn enkele commentaren op de verschillende videobeelden van zondagmiddag.

Wat er gebeurde is de essentie van wat we missen: het leven vieren MC Wou

„Als ik zie wat de beelden met mensen doen, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Dat mensen dit zo misten, dat raakt me”, vertelt MC Wou. „Wat er gebeurde is de essentie van wat we missen: het leven vieren.”

Waarschuwing

Toch is het de vraag of er nog een keer gedanst kan worden op de straat en stoepen van de Van Wou: de wijkagent waarschuwde hem dat hij een boete van de gemeente riskeert. „Mocht ik nogmaals een straatfeest veroorzaken, dan kan ik een boete krijgen van 4.000 euro.” De waarschuwing geldt overigens niet voor de avondconcerten na 21.00 uur – die immers geen dansende menigte veroorzaken – maar wel voor het bijeenbrengen van een dansende meute op straat, zoals die zondagmiddag.

„Volgens de coronaregelgeving mag je geen evenementen organiseren”, verklaart Lisa Neves Gonçalves, woordvoerder van de gemeente. MC Wou vindt deze regel echter niet helemaal opgaan. „Ik kondig mijn optredens niet aan en nodig mensen niet expliciet uit. Ze komen vanzelf.”

Daar is de gemeente het niet mee eens. „Een evenement houdt in ‘een verrichting van vermaak’. Je brengt hiermee toch mensen bij elkaar, terwijl dat in deze tijd niet de bedoeling is”, aldus Neves Gonçalves. De politie sluit zich daarbij aan. „Dit is natuurlijk hartstikke leuk om te zien, maar hoe lullig ook, het is niet de bedoeling dat dit soort taferelen plaatsvinden”, zegt Sara Tillart namens de politie Amsterdam.

MC Wou zoekt nu naar andere manieren om mensen afleiding te bieden. Zo heeft hij een speciale MC Wou-playlist op Spotify gedeeld en roept hij zijn fans op om daar vrijdagavond om 21.00 uur thuis op te dansen en beelden daarvan op Instagram te delen met de hashtag #ikwoudatikerbijwas. Daarnaast loopt er een petitie om toestemming te krijgen voor ‘nog 1 keer een half uur muziek draaien. Teken onze petitie voor een GO van Halsema’.

Of het zover komt valt te betwijfelen.