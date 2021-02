Verenigde Staten leggen sancties op aan leger Myanmar

De Verenigde Staten gaan sancties treffen tegen militaire leiders in Myanmar die daar afgelopen week een staatsgreep pleegden. Daartoe heeft president Joe Biden woensdag een decreet getekend, melden internationale persbureaus. Zowel de coupplegers als hun naasten zullen financieel worden geraakt, aldus de regering. Later deze week moet bekend worden welke militairen op de sanctielijst staan, ook moet de precieze aard van de sancties nog duidelijk worden.

De Amerikaanse sancties omvatten in ieder geval een bevriezing van overheidstegoeden in Myanmar, in zoverre die het leger ten goede komen. Financiële steun die direct bij de bevolking terechtkomt, wordt niet stopgezet. Ook kondigde de Biden-regering aan de regels rond het exporteren van goederen naar Myanmar aan te scherpen. De Verenigde Staten roepen op tot onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi, de Myanmarese regeringsleider die bij de staatsgreep gevangen werd genomen.

Opnieuw protesten

Die oproep van Biden wordt gedeeld door demonstranten in Myanmar, die woensdag voor de vijfde dag op rij de straat opgingen. De protesten bestonden deze woensdag onder meer uit een mars van honderden ambtenaren in de hoofdstad Naypyitaw. De afgelopen dagen vonden door heel Myanmar grootschalige demonstraties plaats. Het leger trad tegen de betogers op met arrestaties, samenscholingsverboden, waterkanonnen en rubberen kogels. Zeker vier mensen raakten daarbij gewond.

Vorige week maandag greep het leger de macht in Myanmar. Suu Kyi en haar partijgenoten in de regering werden daarbij gevangengenomen. Sindsdien ontbreekt elk teken van leven van Suu Kyi. De militairen voeren als reden tot ingrijpen aan dat de verkiezingen in november frauduleus zijn verlopen. Het leger heeft beloofd nieuwe verkiezingen te zullen organiseren. Demonstranten zien dat niet snel gebeuren en zien ook niets in de beschuldigde fraude.