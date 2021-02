Tweede Kamer stemt opnieuw tegen bouw van militaire radar in Herwijnen

De plannen voor het bouwen van een militair radarstation in het Gelderse Herwijnen moeten worden gestaakt. Een motie daartoe is dinsdag in de Tweede Kamer aangenomen. De door het CDA ingediende motie schrijft voor dat het ministerie een alternatieve locatie voor de radar moet zoeken omdat het onduidelijk is wat de gezondheidsgevolgen ervan zijn voor de inwoners van Herwijnen.

Eind november stemde de Kamer ook al in met een motie om de radar elders te plaatsen. Het ministerie van Defensie ging desondanks door met haar plannen, bleek een week later, in ieder geval in afwachting van nieuw onderzoek. Demissionair staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) liet eerder deze maand weten de locatie nog steeds niet definitief af te schieten. Dat was voor CDA-kamerlid Martijn van Helvert reden om opnieuw een motie in te dienen.

De plaatsing van het radarstation is al tijden onderwerp van discussie. Inwoners van Herwijnen zijn bang dat de straling die de militaire radar uitzendt gezondheidsschade kan veroorzaken. In het Gelderse dorp staan ook al scheepvaartradars en een radar van het KNMI. Inwoners vrezen dat al de straling bij elkaar te veel wordt, mede doordat er een relatief hoog aantal gevallen van de spierziekte ALS in het dorp voorkomt. Onderzoeksinstituut TNO concludeerde eerder dat de straling in het gebied binnen de grenswaarden blijft. Ook is er geen verband met de spierziekte aangetoond. Zowel de inwoners van Herwijnen als de Tweede Kamer zijn daar niet van overtuigd.

