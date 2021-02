Tradionele game Super Mario 3D World vooral leuk door toevoeging Bower’s Fury

Super Mario 3D World is niet echt een nieuwe game: hij lag in 2013 al in de winkels. Maar het is wel één van Nintendo’s vergeten pareltjes, die voor een Nintendo-game weinig verkocht is, nadat hij verscheen op de geflopte Wii U-spelcomputer. Nu krijgt het spel een tweede kans op de veel populairdere Nintendo Switch.

Het gros van Mario 3D World is daarbij gelijk gebleven. Het is een vrolijk, kleurrijk platformspelletje waarin je over schildpadden en paddestoelen springt om het einde van een level te halen. De levels zijn leuk en creatief, maar ook wat traditioneel. De camera hangt op vaste punten, waardoor het spel ‘plat’ aanvoelt. Rondkijken om te verkennen kan amper. En waar voorgaande Mario-games groots uitpakten met bijvoorbeeld ruimte-avonturen, is de grootste upgrade in dit spel een kattenpak. Deze laat Mario makkelijker op muren klimmen.

Interessanter is een extra toegevoegde spelmodus genaamd ‘Bowser’s Fury’. Dit is in feite een fonkelnieuwe Mario-game op kleiner formaat, dat met zijn vrije camera en volledig verkenbare spelwereld vooral doet denken aan het recente Mario Odyssey. Het is zonder twijfel de leukste van de twee games in het pakket, hoewel ‘Bowser’s Fury’ veel korter is dan de hoofdmoot. Hij is na drie uur uit, plus nog eens drie uur voor alle extra’s.

Het maakt Bowser’s Fury de redding van dit nieuwe Mario-pakket. De originele Mario 3D World is wellicht een wat traditioneel spelletje, maar ntlokt binnen zijn conservatieve gameplaysystemen toch vaak een glimlach. Voor iedereen die het origineel heeft gemist een perfect moment om alsnog te spelen. Wie de klassieker nog vers op het netvlies heeft staan, moet wellicht nog even wachten op een aanbieding. Zestig euro voor tot zes uur ‘Bowser’s Fury’ is namelijk best fors.