Tien hackers gearresteerd voor diefstal cryptomunten van beroemdheden

Dankzij een internationaal onderzoek naar grootschalige diefstal van cryptomunten is een tiental hackers gearresteerd. Dat meldt het Europese politieagentschap Europol woensdag. Acht van de arrestaties waren op dinsdag, eerder werden al twee verdachten opgepakt: één in België, één op Malta.

De criminele bende zou van duizenden gedupeerden voor zeker 100 miljoen Amerikaanse dollars (ruim 82,5 miljoen euro) aan cryptocurrency hebben buitgemaakt. Onder de slachtoffers van de hacks zouden zich ook influencers, bekende sporters en muzikanten bevinden. Europol noemt geen namen van gedupeerden en zegt ook niet waar de acht arrestaties dinsdag werden verricht, maar volgens de Britse opsporingsdienst NCA werden dinsdag acht personen gearresteerd in Schotland en Engeland in verband met cryptomuntendiefstal. Het onderzoek naar de hacks is al een jaar aan de gang. Het is een samenwerking tussen opsporingsdiensten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België, Malta en Canada.

De aanvallen werden uitgevoerd door middel van het zogeheten ‘sim-swapping’, waarmee criminelen controle krijgen over een simkaart. Hierbij wordt de telecomprovider misleid teneinde een werkende simkaart te deactiveren en de functies daarvan over te dragen aan een simkaart die door de hackers wordt beheerd. De gearresteerde hackers gebruikten de overgenomen simkaarten vervolgens om cryptomunten, geld en persoonlijke informatie te stelen.

