Nederlands slavernijverleden: soms moet je verteld worden wat je ziet

Of Oopjen wist hoe duur de suiker was, weten we niet. Wat we wel weten is dat er jaren van politiek overleg en veel geld voor nodig waren om haar weer ‘thuis’ te laten komen. De portretten van Marten en Oopjen zijn niet alleen een demonstratie van Rembrandts kunde, maar ook een illustratie bij onze slavernijgeschiedenis. Marten, de eerste man van Oopjen, stamde uit een familie die rijk was geworden dankzij de suiker die van de Braziliaanse plantages kwam. Hij overleed op zijn 28ste, waarna Oopjen hertrouwde met WIC-kapitein Maerten Daey. Die had in Brazilië gezeten, was daar aangeklaagd omdat hij de slaafgemaakte Francesca had mishandeld, verkracht en zo zwanger gemaakt. Hij had haar weggestuurd omdat hij niets van het kind wilde weten. Francesca klaagde hem aan, werd in het gelijk gesteld, maar er waren geen consequenties voor Daey.

Over deze special Ons koloniaal verleden Naar aanleiding van de grote slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum publiceert NRC een special over slavernij onder Nederlandse verantwoordelijkheid. De expositie ‘Slavernij’ in het Rijksmuseum vertelt tien persoonlijke verhalen achter de objecten uit slavernijtijd. Correspondenten maakten reportages over de erfenis van slavernij in Suriname, Zuid-Afrika en Indonesië. Een diorama uit de collectie van het Rijksmuseum laat zien hoe slaafgemaakten in het geheim Afrikaanse religiositeit wisten te bewaren. Tijdens slavernij was muziek het vehikel voor verzet. De klanken verspreidden zich over de hele wereld. Kunstenaar Ellen Gallagher stond internationaal op de grootste podia, maar is in Nederland nauwelijks bekend. In ‘Tijd zal ons leren’ wordt verteld over 127 verzetsstrijders ten tijde van slavernij. Romana Vrede maakte alvast een selectie. In de slavernijgeschiedenis lag het accent op hoe erg het was, zelden op het verzet.

Marten en Oopjen zijn een mooi voorbeeld van hoe er óók gekeken kan worden naar schilderijen en objecten uit die tijd. Objecten voor de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum waren niet altijd even makkelijk te vinden. „De authentieke voorwerpen die er zijn, zijn in de koloniale jaren gemaakt door en voor de mensen die aan de macht waren. De authentieke objecten die de keerzijde tonen, ontbreken in onze collectie”, vertelde Valika Smeulders, hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum, onlangs in NRC.

Bekijk een filmpje van het Rijksmuseum waarin Valika Smeulders vertelt over de expositie

Om de keerzijde goed over het voetlicht te brengen, is er gekozen om aan de objecten tien waargebeurde verhalen te koppelen. Verschillende vertellers van wie een voorouder een rol had in de slavernijgeschiedenis begeleiden de bezoeker met verhalen. Het gaat niet alleen om de trans-Atlantische slavenhandel, maar ook over de slavernij in de gebieden waar de VOC op voer.

En dan hoor je over bijvoorbeeld Sapali, de vrouw die toen ze door mensenhandelaren werd meegenomen naar Suriname rijst in haar haar verstopte, die ze plantte na haar vlucht van de plantage. Nog steeds wordt in Suriname de Sapali-rijst verbouwd. Een ander verhaal is dat van Joao Mina, die uit Elmina (Ghana) verkocht werd aan een Portugese eigenaar van een suikerplantage in Brazilië. In 1646 weet hij te ontsnappen, belandt in Recife en valt in Nederlandse handen. De Nederlanders vinden zijn verhaal interessant, omdat Mina kan vertellen over de Portugese vijand.

Lees ook een interview met architect Afaina de Jong, die de tentoonstelling ontwierp

Een slaafgemaakte die niet wist te ontsnappen is Wally. Hij kwam met zijn twee broers in opstand toen de opdracht kwam de suikerproductie te verhogen op de plantage Palmernibo. Ze moesten nog vroeger beginnen. Na hun weigering en de reactie van de plantagehouders kwam er een opstand. De straf was gruwelijk: Wally was een van de opstandelingen die veroordeeld werd tot dood door levende verbranding.

De Indonesische slaafgemaakte Untung Surapati heeft eveneens een verhaal te vertellen. Hij was door Chinese handelaren verkocht aan de koopman Pieter Cnoll. Toen Pieter Cnoll in 1672 overleed, ging Surapati ervan uit dat hij vrij zou komen, maar dat gebeurde niet. Hij werd als bezit doorgeschoven naar de volgende generatie. Surapati wist te ontsnappen, sloot zich enige tijd bij de VOC aan, totdat enkelen binnen het leger zich tegen hem keerden. Hij ging het gevecht aan en wist uiteindelijk een hof in Oost Java op te bouwen. Inmiddels wordt Surapati gezien als een van de voorvechters van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Hij staat onder meer nog afgebeeld op een schilderij van de familie Cnoll.

Ook aan bod komt Dirk van Hogendorp: de regentenzoon die in civiele dienst van de VOC in Nederland-Indië werkte. Hij stelde de misstanden bij het Indische bestuur en de slavernij aan de kaak, en dat maakte hem niet erg populair. Uiteindelijk kwam hij in Brazilië terecht, waar hij een kleine plantage had en waar hij in 1822 stierf. Naar verluidt hing in de plantagewoning een portret waarop hij stond afgebeeld in zijn gloriedagen.

De orale geschiedenis is een belangrijke toevoeging, legde Smeulders in NRC uit: „Als je voor een schilderij staat waarop plantages zijn afgebeeld, maar niet de ellende van de mensen die daar moesten werken, en je hebt op je koptelefoon een oud interview van iemand die nog kan vertellen over zijn grootouders, dan verandert dat schilderij.”

Slavernij t/m 30 augustus in het Rijksmuseum. Voor de startdatum zie: t/m 30 augustus in het Rijksmuseum. Voor de startdatum zie: rijksmuseum.nl

Special vol verhalen over slavernij

Het was een onderwerp dat al lang in de lucht hing, maar waar het Rijksmuseum zijn vingers nog niet aan durfde te branden: slavernij. „We meenden dat we met de objecten die we bezaten het verhaal niet volwaardig konden vertellen”, zei conservator Eveline Sint Nicolaas onlangs nog in Museumtijdschrift. Dat bleek niet te kloppen. Het Rijksmuseum staat vol met objecten die met slavernij te maken hebben: portretten van burgers die een plantage bezaten bijvoorbeeld. Ook Rembrandts ‘Marten en Oopjen’ hebben een onmiskenbare link met het slavernijverleden, iets wat tijdens de aankoop van de schilderijen, vijf jaar geleden, nog niet bekend was. Voor de cultuurredactie vormde de tentoonstelling over slavernij, waaraan ruim drie jaar is gewerkt en die door corona meerdere keren moest worden uitgesteld, de aanleiding om dieper in het onderwerp te duiken. Het Rijksmuseum richt nu voor het eerst de blik op de koloniale periode in Suriname, Zuid-Afrika en Azië. Wij vroegen onze correspondenten om daar op zoek te gaan naar de mensen achter die verhalen. Zo trok Nina Jurna met nazaten van slaafgemaakten naar de Surinaamse plantage waar hun voorouders ooit streden voor hun vrijheid. Bram Vermeulen sprak in Kaapstad met een archeoloog die al jaren vergeefs zoekt naar een gezonken slavenschip. En Annemarie Kas vraagt zich af waarom het slavernijverleden in Indonesië zo’n bescheiden rol speelt. Ook de hedendaagse kunst komt aan bod. Ellen Gallagher vertelt aan Hans den Hartog Jager hoe ze in haar werk omgaat met het thema slavernij. Actrice Romana Vrede geeft ons een voorproefje van haar nieuwe voorstelling, waarin ze 127 helden uit de slavernijtijd eert. Een klein diorama van Gerrit Schouten, in 2005 aangekocht door het Rijksmuseum, blijkt een onverwachte rode draad door de bijlage. Kunstenaar Charl Landvreugd beschrijft hoe het dansfeest dat in de kijkkast is uitgebeeld eigenlijk een vorm van protest was. Leendert van der Valk beschrijft vervolgens hoe die vroege drums nog steeds zijn te horen in Surinaamse popmuziek en maakte er meteen een fijne playlist bij. Chef Cultuur

Activiteiten rond het thema ‘slavernij’

Tentoonstelling De tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum opent zodra de coronamaatregelen bezoek aan musea weer toelaten en duurt t/m 30 aug. Boek Het boek Slavernij door Eveline Sint Nicolaas e.a. dat bij de tentoonstelling hoort verschijnt binnenkort bij Atlas Contact. Documentaire Op 15 februari zendt de NTR (om 20.25u op NPO2) de documentaire Nieuw Licht – het Rijksmuseum en slavernij van Ida Does uit, waarin verteld wordt over de voorbereidingen, keuzes en de geschiedenis van enkele objecten. Talkshow Jörgen Raymann presenteert zes zondagen een talkshow met een gevarieerd programma van lezingen, dans, toneel, muziek en debat. Andere exposities In De Pont in Tilburg is tot 18 april de tentoonstelling The Things I Used To Do van schilder Hans Broek te zien, over forten, kerkers, celdeuren en huizen van plantagebezitters langs de kusten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Van Natasja Kensmil is tot 29 augustus Monument der Regentessen, over de rol van vrouwen in het kolonialisme, te zien in de Amsterdam Museum-vleugel in de Hermitage. In de archieven van het Literatuurmuseum en het Nationaal Archief Suriname zijn allerlei sporen te vinden die wijzen naar de koloniale en slavernijgeschiedenis. Dit najaar vindt de online tentoonstelling Fesa in het museum plaats in het Literatuurmuseum. Theater Voor Het Nationale Theater maakte Romana Vrede Tijd zal ons leren, over de onbekende verhalen van verzetsstrijders tijdens de koloniale tijd (concept, tekst en spel: Romana Vrede, muziek: Otion, eindregie: Noël Fischer) dat van 18 t/m 27 maart te zien is in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook wordt er een podcastserie van de verhalen gemaakt. Meer hierover op C18-19. Het Nationale Theater komt op 1 juli tijdens Keti Koti met de jaarlijkse theatrale slavernijwandeling langs belangrijke Haagse plekken uit het slavernijverleden.