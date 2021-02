SER: geen rol voor overheid bij terughalen productie naar Nederland

Het lijkt zó aanlokkelijk, als middel om banen te creëren en de economie beter bestand te maken tegen gebeurtenissen als de coronacrisis. Toch kan de Nederlandse overheid beter niet proberen productie terug te halen die bedrijven naar het buitenland hebben verplaatst. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER), een van de belangrijkste adviesorganen van de regering, over het zogeheten reshoring.

Volgens de SER moet de overheid zeer terughoudend zijn met ingrijpen in de strategie van bedrijven. Die kunnen vermoedelijk ook wel op andere, goedkopere manieren de risico’s in hun toeleveringsketens beperken. Een sterke beweging naar „autarkie” en „beperking van handelsstromen” is bovendien „funest” voor een open economie als de Nederlandse, aldus het adviesorgaan. En het is ook nog eens twijfelachtig of reshoring tot veel nieuwe werkgelegenheid leidt. Het gaat vaak om geautomatiseerde productie.

Een mogelijke uitzondering zijn bepaalde essentiële producten als mondkapjes en medicijnen, maar ook daar verdient het aanhouden van grotere voorraden volgens de SER de voorkeur boven productie terughalen.

Voormalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vroeg de SER midden vorig jaar om het advies, nadat de Tweede Kamer hem bij motie had opgeroepen uit te zoeken of het kabinet reshoring kon stimuleren. Door de coronacrisis was opeens duidelijk hoe kwetsbaar wereldwijde productieketens waren. Door lockdowns en gestremd transport kwamen veel onderdelen, van schroefjes voor auto’s tot medicijnen, niet op het juiste moment op de juiste plek. Bedrijven moesten zich wenden tot noodoplossingen. Zo liet fietsenbouwer Accell (van Batavus) tijdelijk frames uit China invliegen voor de fabriek in Heerenveen.

Stabiliteit zoeken

Reshoring zou wel eens een gevolg van al die problemen kunnen zijn, voorspelden analisten in die eerste maanden van de coronacrisis. Geschrokken bedrijven zouden op zoek naar stabiliteit wellicht productie terughalen naar Nederland.

Kon de Denktank Coronacrisis, een initiatief van de SER, niet uitzoeken hoe we dat proces kunnen stimuleren, wilde Pieter Heerma, CDA-fractievoorzitter en indiener van de motie, graag weten. Dat zou immers kunnen zorgen voor werkgelegenheid in de industrie én stabielere ketens. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het met hem eens.

De SER komt nu met wat ze zelf een „relativerende” conclusie noemt. We moeten niet teveel wonderen verwachten van reshoring, is de toon. Het is niet alleen beter dat de overheid zich erbuiten houdt, het lijkt evenmin niet direct logisch dat bedrijven er zelf snel voor kiezen. Het fenomeen is tot nu toe van zeer bescheiden omvang geweest. Bovendien hebben Nederlandse bedrijven de afgelopen decennia vooral productie verplaatst naar andere EU-landen, veel minder naar Azië. Uitbestede productie vindt dus doorgaans niet heel ver weg plaats.

Voor sommige bedrijven kan reshoring misschien een optie zijn, denkt de SER, maar het adviesorgaan verwacht dat de meesten eerder zullen kiezen voor diversifiëren van toeleveranciers, aanhouden van grotere voorraden en inzichtelijker maken van ketens: wie van mijn leveranciers heeft nog hoeveel van welk product liggen? Die veranderingen zijn vaak gemakkelijker en goedkoper door te voeren dan productie verplaatsen. Het is volgens het adviesorgaan ook de vraag of meer productie in eigen land de economie per se minder gevoelig maakt: als een schok Nederland treft, kan die „niet deels meer [...] worden opgevangen door internationale markten”.

En dan is er nóg iets. De SER wijst erop dat terugbrengen van werk niet zomaar grote hoeveelheden banen oplevert. De weinige bedrijven die het doen, kiezen er vaak voor omdat het werk grotendeels geautomatiseerd is. Dat betekent dat het kostenvoordeel van lagelonenlanden verdwijnt – waardoor productie in Nederland weer kan lonen. Maar veel werkgelegenheid levert dat niet per se op.

Technologische kennis

Kan de overheid dan helemaal niks doen? Jawel, zeggen de adviseurs. Ze kan zorgen voor gunstige omstandigheden, opdat een bedrijf uit zichzelf tot de conclusie komt dat reshoring een goed idee is. Voor geautomatiseerde productie is bijvoorbeeld hoogwaardige technologische kennis nodig, en dus moet die in Nederland voldoende aanwezig zijn. Dat is sowieso goed voor de economie.

Verder zou de overheid bij een paar specifieke, cruciale producten zelf kunnen bijdragen aan stabielere ketens. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om geneesmiddelen of mondkapjes. SER-voorzitter Mariëtte Hamer: „Vorig jaar maart waren er zorgen over de beschikbaarheid van medicijnen als paracetamol en verschillende soorten antibiotica, omdat India de export van een twintigtal farmaceutische ingrediënten aan banden had gelegd. In Europa vindt er relatief weinig productie van deze ingrediënten plaats, China en India zijn de hoofdleveranciers.” Daar kan de regering wellicht het initiatief nemen voor verbetering.

Toch is ook dan reshoring niet per se de beste optie. De voorkeur moet volgens de SER uitgaan naar aanhouden van grotere „strategische voorraden”, aangezien dat minder „marktverstorend” werkt. En dit kan het beste Europees geregeld worden, gezien de schaalvoordelen die dat oplevert. Want uiteindelijk is ketens stabiliseren onmogelijk zonder extra kosten te maken.