Schaatsweer houdt voorlopig aan; ook donderdag rijden minder treinen

Ook donderdag zal de NS met een op de winter geschoeide dienstregeling rijden. Dat houdt in dat vooral sprinters worden ingezet en op een beperkt aantal plekken ook Intercity’s zullen rijden. De NS waarschuwt dat reizigers vooraf rekening moeten houden met een langere reistijd doordat treinen kunnen uitvallen. Ook donderdag worden storingen verwacht. Woensdag klonken veel klachten van forenzen vanwege de korte treinen. Daardoor moesten de reizigers dicht op elkaar staan en zitten, waardoor ze geen anderhalve meter afstand van elkaar konden houden.

Elders in het land hebben zeker vijftien ijsverenigingen hun de schaatsbanen geopend voor publiek. Dat maakt de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) woensdag bekend, die verwacht dat de komende dagen meer verenigingen zullen volgen. Onder meer in Arnhem, Amersfoort, Ede en Zeist kunnen schaatsliefhebbers het natuurijs op. Schaatsers moeten zich daar aan de coronaregels houden en anderhalve meter afstand bewaren. Alleen schaatsers jonger dan achttien jaar mogen in kleine groepjes de baan op. Ook dichtgevroren plassen, rivieren en meren zijn in trek bij schaatsers.

Schaatsweer

Het schaatsweer zal voorlopig aanhouden. Woensdagavond zullen de laatste sneeuwbuien verdwijnen en klaart het op de meeste plaatsen op, zo meldt weer.nl. Daardoor kan de temperatuur flink afkoelen, op bepaalde plekken tot wel -15 graden Celsius. In het oosten van Nederland kan het nog kouder worden. De vorst blijft de komende dagen aanhouden, met het donderdag meer kans op zon. Vrijdag en in het weekend blijft de winterkou waarschijnlijk aanhouden met temperaturen overdag tussen de -1 en -5 graden en ‘s nachts -15.

De winterse temperaturen bewogen de KNVB ertoe de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Feyenoord uit te stellen. De clubs zouden donderdag in actie komen in de kwartfinale van de beker, maar door de slechte conditie van het veld in het Abe Lenstra Stadion is het duel verplaatst naar volgende week woensdag. De grasmat in Friesland is inmiddels sneeuwvrij, maar er ligt wel nog ijs op. Eerder werd de bekerwedstrijd tussen NEC en VVV-Venlo al afgelast vanwege de winterse omstandigheden. Ajax-PSV gaat woensdagavond wel door.