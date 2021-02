Saoedische activiste Loujain al-Hathloul vervroegd vrijgelaten

Loujain al-Hathloul, de Saoedische activiste die zich inzet voor de positie van vrouwen in haar land, is vervroegd vrijgelaten na bijna drie jaar gevangenschap. Dat meldt haar familie woensdag op Twitter. De 31-jarige al-Hathloul werd eind vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar en acht maanden cel vanwege spionage binnen het Saoedische koninkrijk in samenwerking met buitenlandse partijen. Vanwege strafvermindering en aftrek van de jaren dat ze al vastzat, zou ze echter ergens in de komende maanden al vrijkomen.

„Loujain is thuis”, twitterde haar zus Lina. „Dit is de beste dag uit mijn leven”, voegt een andere zus Alia daaraan toe. Al-Hathloul heeft 1001 dagen vastgezeten, waarbij zij zou zijn gemarteld in haar cel. De vrijlating komt na maandenlange internationale druk van onder meer mensenrechtenorganisaties, die stelden dat de veroordeling onrechtvaardig was. Zo betoogde Amnesty International eerder dat de aantijgingen tegen al-Hathloul ongegrond waren, en dat de zaak eigenlijk draaide om haar strijd voor vrouwenemancipatie.

Die strijd begon in 2013, toen al-Hathloul wereldwijde bekendheid vergaarde met een video waarin zij een auto bestuurde. Dat was tot 2018 bij wet verboden voor vrouwen in het fundamentalistische Saoedi-Arabië. Deze demonstratieve rit kwam haar op 73 dagen cel te staan, maar dat ontmoedigde haar niet: in de jaren daaropvolgende jaren bleef zij zich inzetten voor vrouwenrechten. In mei 2018 werd al-Hathloul samen met andere mensenrechtenactivisten opgepakt.