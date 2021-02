Rutte wil niet met Forum in kabinet

Premier Mark Rutte wil niet met Forum voor Democratie in een nieuw kabinet gaan zitten. De via Elsevier Weekblad naar buiten gekomen racistische en homofobe appjes van partijleider Thierry Baudet hebben samenwerking „onmogelijk” gemaakt, zei de VVD-lijsttrekker in het televisie-programma Op1.

„Ik zag het al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes - die overigens passen in een beeld dat we al langer van hem zien - is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten”, stelde Rutte. „Deze appjes die gaan alle grenzen over. Het is zo walgelijk. Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk.”

Baudet had in appjes aan andere FVD’ers onder meer geschreven over vermeende IQ-verschillen tussen rassen en gevraagd „zou jij willen dat je zus met een neger thuiskomt?”

Vanwege de coronastandpunten en eerder racistisch en anti-semitisch appverkeer onder FVD-jongeren leek een serieuze rol voor Forum voor Democratie al uitgesloten, maar Rutte had zich daar als leider van de in de peilingen verreweg grootste partij nog niet eerder expliciet over uitgesproken.

De VVD vormt nog wel samen met Forum voor Democratie en het CDA het provinciale college in Noord-Brabant. Forum voor Democratie werd bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 de grootste partij, maar is door interne ruzies, de coronastandpunten en eerdere onthullingen over racisme en anti-semitisme sindsdien veel steun onder kiezers verloren.