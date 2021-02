Russische en Chinese vaccins krijgen warm welkom in Hongarije en Servië

Hongarije gaat nog deze week gezonde bejaarden inenten met het Russische Spoetnik-vaccin. Huisartsen in Boedapest is dinsdag gevraagd ieder vijf ouderen zonder chronische ziektes te selecteren om geprikt te worden met de eerste 2.800 doses van het coronavaccin uit Rusland.

Hiermee breekt Hongarije definitief met de EU-strategie van gezamenlijke goedkeuring, inkoop en distributie van vaccins. Ook het Chinese Sinopharm-vaccin is door Hongarije al aangeschaft. „Zij die snel handelen, zullen levens redden”, verdedigde premier Viktor Orbán zijn beleid deze week. „Zij die langzaam zijn, zullen levens verliezen.” Hij wacht niet langer op de „slome” Brusselse bureaucraten en goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau.

Ontwikkelde landen die niet gebonden zijn aan de Europese afspraken vaccineren aantoonbaar sneller: Israël, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en ook buurland Servië. Woensdag gaf Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, toe de massaproductie en tijdige levering van vaccins te hebben onderschat. Wetenschappelijk is het gebruik van Spoetnik niet bijzonder controversieel meer sinds het tijdschrift The Lancet Russisch onderzoek publiceerde dat het als veilig en 91,6 procent effectief bestempelde.

Maar Orbáns alleingang is evenzeer politiek. Hij ligt al jaren in de clinch met de instanties van de Europese Unie, vooral over corruptie, migratie en de afbreuk van de rechtsstaat. De schuld voor het trage vaccineren én economische schade van de pandemiemaatregelen op Brussel afschuiven, komt hem bijzonder goed uit. Zeker met, over een krap jaar, verkiezingen in het vooruitzicht. Hongarije is qua vaccinatiegraad een Europese middenmoter (4,2 procent), maar niemand heeft het erover in hoeverre dat ook eigen instanties te verwijten valt.

Ondertussen laat Orbán geen gelegenheid passeren om Rusland en vooral China te prijzen. Op een virtuele conferentie van China met Midden- en Oost-Europese landen (de zogeheten 17+1) deze week bedankte hij „president Xi Jinping persoonlijk, voor alle hulp die China heeft geboden in deze uitdagende tijden”. Zijn eigen prik, zei Orbán eerder al, krijgt hij het liefst uit China.

Balkanlanden

Dat warme relaties met Moskou en Bejing helpen in de vaccinatierace, bewijst niemand beter dan de Servische president Aleksandar Vucic. Servië heeft al 8 procent van de bevolking kunnen vaccineren met Spoetnik en vooral Sinopharm. Terwijl werd gevreesd dat Balkanlanden hopeloos zouden achterlopen bij de EU.

Binnen de unie leeft de wens om sneller dan tot nu toe gebeurt de eigen burgers in te enten niet alleen in Hongarije. Andrej Babis, de premier van het zwaar getroffen Tsjechië, was deze week eerst in Boedapest en vervolgens in Belgrado om meer over Spoetnik te weten te komen.

De vraag is wel wat het gebruik van de niet Europees goedgekeurde vaccins zal doen met de prikbereidheid. Vaccinscepis is relatief hoog in Midden- en Oost-Europa. Litouwen heeft aangekondigd dat het onder geen beding vaccins van aartsvijand Rusland zal gaan gebruiken. Maar Hongarije’s minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto relativeerde die angst in een Facebook-bericht. „De ruime meerderheid van de Hongaren is als kind ingeënt met Russische vaccins.” Ruim voordat het land lid werd van de Europese Unie.