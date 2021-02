Rechts praat niet met Frans Bromet

RTL Nieuws plaatste de jongste onthulling van Elseviers Weekblad over racisme bij Forum voor Democratie routinematig in het midden van het bulletin – Groundhog Day, moeten ze hebben gedacht. Het NOS Journaal opende wel met Baudet, maar bij de vraag aan Ron Fresen wat nu de gevolgen van deze ververste geschiedenis waren, stokte de analyse. Op de Haagse beelden banjerde Baudet boos door de wandelgangen met in zijn kielzog een uitgedund pelotonnetje verslaggevers, hannesend met hun microfoonhengels tot de FvD-leider stilhield om hun vragen niet te beantwoorden.

Het was een toepasselijke warming up voor Rechts in beeld (NTR), het tweeluik waarin de vader van een GroenLinks-Kamerlid zich verdiept in rechtse politiek – verwijten over de linksigheid van de publieke omroep stonden ruim vóór uitzending al op Twitter. Dit was echter een speciaal geval. Deels omdat het Kamerlid ironisch aan haar vader vroeg of hij vond dat er nog niet genoeg aandacht was besteed aan rechts op televisie. Maar vooral omdat de vader in kwestie de legendarische documentairemaker Frans Bromet is.

Frans Bromet gaat op zoek naar vertegenwoordigers van verschillende rechtse stromingen. Hij wil weten hoe hun beeld van het toekomstige Nederland eruitziet. Waar staan ze voor? Kijk vanavond aflevering 1 van ‘Rechts in beeld’ om 22.40u op @NPO2. https://t.co/2CKTT7Esmn pic.twitter.com/I7v8u9Q9ti — 2Doc.nl (@2Docnl) February 9, 2021

We weten door Rechts in beeld dat Bromet ook tegen zijn bloedeigen dochter „hoezo” zegt alsof zij een vreemde snuiter is die hij ergens op een straathoek is tegengekomen. Ik vermoed dat het universum van Frans Bromet uit louter vreemde snuiters bestaat.

Bij zijn zoektocht naar de politieke visie van rechts Nederland had hij intussen weinig succes. Wybren van Haga adviseerde hem het partijprogramma van Forum voor Democratie te lezen (Bromet: „Ik heb een hekel aan lezen”), maar weigerde iets te zeggen. Omdat Bromet ook bij de PVV nul op het rekest kreeg, zocht hij uiteindelijk zijn toevlucht tot een ex-PVV’er, een ex-FvD’er en journalisten. Ondanks de rechtsdraaiende tijdgeest bleek er nog steeds enige schroom te bestaan om ‘rechts’ te zijn. Zo stelde Bas Paternotte (The Post Online) dat hij vooral ‘niet links’ en ‘realistisch’ was.

Rutger van den Noort (sinds twee maanden geen lid meer van Forum voor Democratie) bracht het rechtse perspectief op biodiversiteit beeldend naar voren: „Als ik op mijn rug in de tuin lig, denk ik nooit: ik wou dat er meer insecten waren.” En: „Vroeger waren er tweeduizend typen vogeltjes, nu duizend. Is dat een probleem?”

Oud-leerling Rutger Castricum

Intussen had Bromet wel iets ernstigs te pakken. Want hoe giechelig zijn researcher ook werd van al die vergeefse telefoontjes naar partijburelen, waaróm wil niemand met Frans Bromet praten? Zelfs het verzoek aan de VVD om met één van de tachtig kandidaat-Kamerleden te mogen praten, leverde slechts een botte weigering op.

Bromet ging te rade bij „mijn oud-leerling” (je gaat het pas zien als je het doorhebt) Rutger Castricum: „Wat doe ik fout?” Castricum was niet verbaasd: „Je vraag is ook wel een beetje ingewikkeld. Politieke visie? Het gaat nu om wat er speelt en wie daar de beste mening bij heeft.” Ook bij links ontbreekt die visie op de toekomst, haastte hij zich te zeggen, „de laatste tien jaar”. Ik dacht even aan Ella Vogelaar; misschien Rutger Castricum zelf ook wel.

Al met al gaf dit eerste deel van Rechts in beeld een zorgwekkend beeld van de regiezucht van de politiek. Al realiseer je je dat pas na afloop. De komische werking van Bromets interviewtechniek maakte dat het geen deprimerende televisie werd – nog los van het feit dat tijdens het gesprek met Kamerlid Laura Bromet op de achtergrond onophoudelijk een kat Bromet te zien was, die zich omstandig zat te wassen op de keukentafel. Zo makkelijk kan filmen lijken.