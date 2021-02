Ik rij buurvrouw naar de prikstraat. Op de parkeerplaats zet ik haar in een knalblauwe leenrolstoel, vrolijke verkeersregelaars houden met grote gebaren alle verkeer voor haar tegen. Een knappe jonge dokter doet de intake en binnen vijf minuten zit ze met ontblote bovenarm in de stoel. Er staan drie lieve medewerkers om haar heen die écht niet willen geloven dat ze al 96 is. Ze glundert en is voor eventjes de koningin van gang B, prikruimte 3. Ik rol haar weer terug naar de auto. Ze zegt: „Ik vond ’t eigenlijk véél te snel gaan allemaal.”

